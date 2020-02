Pisos fantasma en Palma: Alertan de una frecuente estafa en los portales online

Alquilar un piso para residir en Palma no es tarea fácil. La burbuja ha crecido a tal nivel que los precio de arrendamiento mensual no para de subir. Tanto, que se sitúa en los 750 euros de media en Palma. Y sigue subiendo.

No es de extrañar que quienes buscan con espero un lugar en el que vivir se sorprendan al ver el competitivo precio de algunos pisos que se ofertan en las páginas de anuncios en Internet. Así como denuncio Ultima Hora, encontrar ofertas de inmuebles «de lujo» a precios muy económicos es una practica bastante habitual.

Ahora, una usuaria ávida de encontrar un lugar en el que vivir cuenta la pesadilla que ha vivido al intentar ser estafada. El anuncio era el siguiente: estudio recién reformado y amueblado, un segundo con ascensor, habitación, cocina, salón, baño equipado, terraza y bodega y todos los gastos incluidos. Toda una ganga ubicada en la zona Son Espanyolet. Una oferta irresistible, pero aún lo era más el precio: 400 euros al mes.

La aspirante al piso cuenta que al ver la oferta se puso enseguida en contacto a través de del portal online. Tras una extensa conversación, la supuesta casera le explica las condiciones y quedan para visitar el piso este jueves.

A partir de ahí, empiezan una historia rocambolesca con la intención de estafar a la usuaria. «La señora que se puso en contacto conmigo me dio un número de WhatsApp para hablar, después me dijo que ella vivía en Francia y que su marido seria el que me enseñaría el piso», allí empezó a sospechar.

«He ido a la calle y al número en el que se supone que está el piso y allí no hay nada, hay una cada antigua», explica la joven. Además cuenta que la arrendataria le mandó un falso documento de identidad para intentar seguir con el engaño.

Finalmente, a pocas horas de realizar la visita al piso. La dueña le volvió a escribir por WhatsApp para pedirle el pago de una señal mediante un ingreso en cuenta para asegurarse la reserva de la vivienda. Era condición para poder enseñarle el estudio.