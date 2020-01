Imposible conseguir cita en la ITV antes de tres meses

Pasar la ITV en Mallorca sigue siendo una misión imposible a corto plazo. Este lunes se están dando citas a tres meses vista. En concreto, la primera cita disponible en la estación de Son Castelló es para el 20 de abril; en Son Oms para el 15 de abril; en Inca para el 14 de abril; y en Manacor para el 8 de abril.

Esta información contradice a la facilitada por el Consell de Mallorca, que el pasado viernes aseguró que el tiempo de espera había bajado de cuatro meses a entre dos meses y uno y medio.

No obstante, las mismas fuentes han justificado el retraso en la concesión de citas porque la reducción se producirá de forma paulatina. De hecho, han destacado que a finales de 2019 había cuatro meses de espera, frente a los tres actuales. Además, han instado a los ciudadanos a ir probando porque se van liberando citas.

La institución insular sí ha asegurado este lunes que ya se da cita previa para todos los trámites, después de las incidencias que tuvieron lugar durante los primeros días de enero. En concreto, no se podían tramitar los expedientes de matriculaciones, de reformas de vehículos, agrícolas, ni el paso a servicio público de los vehículos. Tampoco pueden pasar la ITV los vehículos que lleven un enganche.

Desde el Consell de Mallorca han explicado que este lunes ya han comenzado a llamar a las personas que quedaron pendientes de realizar estos trámites. Aunque las citadas fuentes no han podido precisar con cuánto tiempo se están dando estas citas, han señalado que no hay mucha demora ya que se trata de meros trámites, en los que no hay que someter al vehículo a la inspección técnica.