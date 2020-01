La ITV ya da cita para todos los trámites

La ITV de Mallorca ya da cita previa para todos los trámites, después de las incidencias que tuvieron lugar durante los primeros días de enero. En concreto, no se podían tramitar los expedientes de matriculaciones, de reformas de vehículos, agrícolas, ni el paso a servicio público de los vehículos. Tampoco pueden pasar la ITV los vehículos que lleven un enganche.

Desde el Consell de Mallorca han explicado que este lunes ya han comenzado a llamar a las personas que quedaron pendientes de realizar estos trámites. Aunque las citadas fuentes no han podido precisar con cuánto tiempo se están dando estas citas, han señalado que no hay mucha demora ya que se trata de meros trámites, en los que no hay que someter al vehículo a la inspección técnica.

Cabe recordar que hasta ahora las estaciones de la ITV no daban cita para realizar los trámites citados con anterioridad porque los operarios técnicos de la empresa concesionaria estaban recibiendo la formación necesaria en la Península.

Por otra parte, algunas personas han tenido problemas para solicitar cita previa para pasar la ITV, tanto por internet como por teléfono. Sin embargo, desde el Consell de Mallorca lo han negado tras realizar las comprobaciones pertinentes.

Además, han asegurado que la lista de espera se ha reducido de cuatro meses a uno y medio o dos en sólo diez días; esperan que lo siga haciendo hasta llegar a los 13 días previstos.