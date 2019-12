Un juzgado exculpa al exdirector de la UNED en Baleares de manipular unas elecciones

El Juzgado de Instrucción 12 ha archivado la investigación contra el antiguo director de centro de la UNED en Balears, Miguel Ángel Vázquez Segura. En febrero de este año había sido detenido por la Policía Nacional en la ‘operación Academo’ por haber supuestamente suplantado a 19 profesores en un proceso electoral en el centro. Tras diez meses de investigación, en un auto se concluye que «es imposible determinar con la certeza necesaria la autoría de los hechos» y, por lo tanto, acuerda el sobreseimiento provisional.

La investigación se inició a partir de la denuncia de tres profesores del centro que sostenían que no se les había dado de baja a ellos y a otros 16 para aprovechar sus identidad para suplantar su perfil e intervenir a través de estos en la elección de un profesor. Sin embargo, las pesquisas que llevó a cabo la policía en ese momento para averiguar la identidad de la persona que empleó esas cuentas no han podido acreditar con certeza si fue Vázquez Segura u otra persona la que envió los mensajes. Se investigaba la posible comisión de un delito de usurpación. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, que estaba personada como acusación particular, informaron a favor de la solicitud de sobreseimiento que realizó la abogada defensora, Raquel Viladrosa. Las dos acusaciones entendían que tampoco habían quedado acreditado quién había suplantado la identidad de los profesores denunciantes más allá de los indicios de que el investigado era quien tenía que firmar las altas y las bajas del sistema.

Puestos en contacto con Miguel Ángel Vázquez, éste se limitó a expresar este jueves su «satisfacción y emoción por el resultado final de todo este proceso, que ha durado diez meses. La verdad es que hoy es un día muy positivo para mí».

Premiado en diciembre, detenido y cesado en febrero

La investigación penal que ahora se cierra de forma provisional terminó con la salida de Vázquez Segura de la dirección del centro de la UNED en Balears, el cargo que había ejercido durante más de dos décadas. De hecho, tres meses antes de su detención, en diciembre de 2018 acababa de recibir un premio del Consejo Social de la Universidad a Distancia a las buenas prácticas.

Tras su detención y puesta en libertad dimitió de su cargo en febrero. Este puesto estuvo en situación de interinidad hasta este otoño, cuando se nombró a una sucesora por parte de la Universidad Nacional de Enseñanza a Distancia.