Los pluses de los altos cargos seguirán igual tras rechazarse la enmienda de Més per Menorca

Los pluses de los altos cargos seguirán igual tras rechazar el Parlament la enmienda de Més per Menorca que proponía dejarlo solo para los que proceden de las otras islas y eliminarlo para los peninsulares. En concreto, en la votación se han contabilizado 14 votos a favor, 27 en contra y 17 abstenciones.

Esto supuesto que los socios de gobierno del Pacte hayan votado diferente, ya que el PSIB-PSOE y Unidas Podemos se han desmarcado de Més per Mallorca, que han votado a favor de la propuesta de Més per Menorca. También la han apoyado Gent per Formentera, el PI y Ciudadadnos.

Por su parte, los socialistas han votado el contra de eliminar el plus de residencia a los altos cargos que vengan de la Península, al igual que Vox y cinco diputados de Unidas Podemos. En este sentido, Pablo Jiménez (IU partido que forma parte de Unidas Podemos) se ha abstenido. El PP también ha votado abstención.

Més per Menorca ha rechazado las dos enmiendas de transacción que han presentado Unidas Podemos y Ciudadanos, para rebajar de 22.000 a 12.000 euros este plus y obligar a justificarlo.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha explicado en el pleno que «hemos rechazado las transacciones que se han presentado porque anulan la enmienda original. Nosotros presentamos una enmienda para que este complemento de doble residencia solo lo cobren los residentes en Baleares y estas transacciones anulan este principio. Por tanto, nosotros no lo podemos aceptar», ha argumentado.