Més per Menorca no acepta cambios en su propuesta sobre el plus de residencia

Més per Menorca no acepta los cambios propuestos por Unidas Podemos y Ciudadanos a la enmienda presentada a los presupuestos de la CAIB para 2020, mediante la que se suprimiría el plus de residencia a los altos cargos del Govern que vengan de la Península. Sí se mantendrá el pago de 22.000 euros anuales para los residentes en las Menorca, Ibiza y Formentera.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha defendido en el pleno que no aceptarán modificaciones a su texto original. «Hemos rechazado las transacciones que se han presentado porque anulan la enmienda original. Nosotros presentamos una enmienda para que este complemento de doble residencia solo lo cobren los residentes en Baleares y estas transacciones anulan este principio. Por tanto, nosotros no lo podemos aceptar», ha argumentado.

La diputada de Unidas Podemos, Antonia Martín, ha expresado su disconformidad con la postura de Més per Menorca, ya que a su modo de ver debería haber dejado que se debata esta su transacción, que propone reducir a 12.000 euros el plus de residencia, cuyos gastos deberían ser justificados.

Més per Menorca tampoco aceptará la propuesta presentada por Ciudadanos este martes, que también propone reducir a 12.000 euros el plus de residencia y la necesidad de acreditar los gastos.

Més per Mallorca ha anunciado que votará a favor de la enmienda de Més per Menorca. Sin embargo, todo apunta a que la enmienda de Més per Menorca no saldrá adelante, ya que el PSIB ha expresado su intención de votar en contra.

Por tanto, el plus que cobran los altos cargos del Govern supondrá una fisura en la unidad de voto de los socios del Pacte que gobierna en Baleares, puesto que Més per Mallorca sí apoyará a Més per Menorca.