El Col·legi d’Infermeria creará un registro de agresiones

«Tras el 25-N (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) pondremos en marcha la tercera edición de un curso de habilidades de comunicación y crearemos registro autonómico de agresiones a enfermeras», explicó este viernes la presidenta del Col·legi d’Infermeria de Balears (COIBA), María José Sastre, durante la presentación de una campaña contra las agresiones en el colectivo sanitario.

Según el Consejo General de Enfermería, durante el año 2018, hay constancia de 56 agresiones en este ámbito en Baleares, «a pesar de que la mayoría no lo denuncian». Y es que además del registro, el COIBA ofrecerá asesoramiento jurídico, se personará en los casos como acusación particular y dará cobertura psicoemocional a las agredidas.

El objetivo es visibilizar el problema, ya que en el 82 % de los casos no se presenta una demanda judicial. «Muchas veces es porque no identificamos las conductas agresivas como es un golpe sobre la mesa o porque no se tienen en cuenta cuando son verbales y se justifican porque son arrebatos», explica Sastre. Sin embargo, estas actuaciones inciden en el estado de ánimo de las profesionales y «es común que llegue a pasar factura».

El COIBA realizará dos formaciones sobre prevención de agresiones y sobre el protocolo a seguir en caso de ser víctima. «Intentamos evitar el fenómeno iceberg y potenciar que se denuncie», explica Rosa González, enfermera del trabajo y miembro del col·legi quien recuerda que «hay que velar por la protección del trabajador y recordarle al ciudadano su deber de respetarle».

El 33 % de las enfermeras ha sido víctima de una agresión física en alguna ocasión o ha presenciado la de un compañero. En caso de agresiones verbales el porcentaje asciende a 69.

«Lo más importante es identificar la situación e intentar contenerla con habilidades comunicativas o sociales. Saber cómo actuar», señala María José Sastre.

La mayoría de los casos se han registrado en Baleares ha sido en los servicios de Urgencias.