Més per Mallorca justifica utilizar la ecotasa ante la falta de financiación

Los Presupuestos autonómicos de 2020, que ascienden a 5.894 millones de euros, superarán este martes su primer trámite parlamentario cuando se rechacen las enmiendas a la totalidad que han presentado PP, Vox, PI y Ciudadanos. Més per Menorca decidirá este martes si se abstiene.

Josep Castells, diputado de Més per Menorca, indicó este lunes que mantiene su oposición a que algunos proyectos, como el del metro al Parc Bit, se financien con el Impuesto de Turismo Sostenible o ecotasa.

«Hoy mismo se lo hemos comunicado al Govern y le hemos dicho que actuaremos en función de su respuesta», dijo Castells a este diario.

Fue después de que el portavoz de Més per Mallorca, Miquel Ensenyat, indicara que «no hay otra opción» para sacar adelante algunos proyectos que echar mano de ese impuesto. «Es que no hay alternativa», precisó.

Més per Mallorca (no así, Més per Menorca) forma parte del Ejecutivo y no puede oponerse a las cuentas.

«Algunos incluso hablan de la perversión del Impuesto del Turismo Sostenible», dijo el líder de Més per Mallorca, que explicó que su partido seguirá reivindicando una «mejor financiación» para Baleares desde el Estado y la construcción de infraestructuras ferroviarias para que éstas lleguen a «Artà, Felanitx o Alcúdia».

Además, mostró su intención de «luchar contra los efectos» de la llamada ‘ley Montoro’ y pedir que esta política «cambie» en los ayuntamientos «que tengan las cuentas saneadas».

Según Ensenyat, hay unos 800 millones de euros en Baleares hipotecados por la ‘ley Montoro’.

El primero de los dos debates plenarios sobre los Presupuestos centró este lunes las intervenciones de los diferentes grupos de la Cámara. También Gent per Formentera, (que ocupa uno de los 59 escaños del Parlament) decidirá este martes si se abstiene en la votación de las enmiendas a la totalidad.

En cualquier caso, está garantizado que ni Més per Menorca ni Gent per Formentera – ni el diputado de Unidas Podemos que tiene autonomía de voto en el grupo– votarán las enmiendas de la oposición. Otra cosa es que en las próximas semanas, se negocien enmiendas parciales para modificar alguna partidas. Castells (Més per Menorca) considera que, incluso es posible, que el Govern renunciara a utilizar el dinero del impuesto turístico para el metro si se llega a alguna otra fórmula.

La polémica por el destino del dinero de la ecotasa se inició después de la quiebra de Thomas Cook cuando Més per Mallorca se plantó ante el primer intento del Govern vincular a este impuesto las ayudas al sector hotelero.