La nueva ordenanza de animales de Cort agilizará las inspecciones en los hogares

El concejal de Medi Ambient i Benestar Animal, Ramón Perpinyà, adelanta que la nueva ordenanza de animales pondrá el énfasis en las inspecciones para garantizar que las mascotas son cuidadas bien por sus dueños. El responsable del área no considera que limitar el número de animales en una vivienda unifamiliar o plurifamiliar (algo que aún no sabe si se mantendrá) sea tan necesario, «pero sí las inspecciones para asegurar el bienestar de los animales», que se llevarán a cabo de forma más ágil en caso de denuncias.

Perpinyà asegura que ha comenzado a contactar con las diferentes entidades animalistas, que ya han empezado a enviarle sus propuestas, y con los partidos de la oposición para alcanzar un consenso para una ordenanza que, como se recordará, la pasada legislatura finalmente se quedó sobre la mesa el día que iba a ser aprobada por el plantón de Podemos que consideraba que no se había consensuado lo suficiente. El aspecto más polémico de aquel texto era la limitación a tres en el número de perros, gatos o similares que se podía tener en las viviendas plurifamiliares.

En este sentido el nuevo responsable del área asevera que «habrá una regulación que asegure que todos los animales estén en buenas condiciones, pero no puedo afirmar que vaya a haber una limitación numérica, porque si una persona demuestra que tiene espacio y tiene muchos animales en condiciones excelentes pues no habrá ningún problema y, por contra, si otra persona tiene solo dos o tres animales en un piso pero están en malas condiciones no podrá tenerlos, no basta ser un gran amante de los animales además hay que tenerlos en buenas condiciones», deja claro.

La ordenanza actual, admite el edil, «se ha quedado desfasada y necesita ser reformada, y para mí es una prioridad poder aprobarla cuanto antes mejor». No puede precisar si finalmente se reformará la ordenanza que quedó sobre la mesa o se redactará una nueva, pero en principio entendió que buena parte de este texto es aprovechable.

Perpinyà no es partidario de cobrar una tasa por la tenencia de animales, «por ahora no es algo que esté en estudio», admite.