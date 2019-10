El PP solicita que la Oficina Anticorrupción investigue los gastos de Marta Díaz en el Consell de Ibiza

El Partido Popular de las Illes Balears presentará, esta semana, una iniciativa parlamentaria para instar a la Oficina Anticorrupción a investigar los gastos que hizo la consellera socialista Marta Díaz con la tarjeta bancaria del Consell d’Eivissa.

Así lo comunicó ayer en el pleno Toni Costa, portavoz del partido en el Parlament, quien reiteró que el objetivo es «salvaguardar el dinero público y un uso adecuado del mismo». De hecho, insistió en que lo que se quiere constatar es que «no haya desviación de un solo euro a cuestiones que no corresponden».

Según explicó Costa, la Oficina Anticorrupción tiene como objetivo prevenir e investigar posibles casos de uso «fraudulentos» de fondos públicos, por lo que «hay que llegar al fondo de esta cuestión».

La investigación se ceñirá solo a las áreas de Díaz en la anterior legislatura -Interior, Comercio, Industria y Relaciones Institucionales- y a la empresa pública Fecoev (Ferias, Congresos y eventos de Eivissa, S.A.U.).

Respecto a esta última, es preciso recordar que, en abril de año pasado, el Consell celebró un pleno extraordinario de urgencia en relación a la propuesta de la consellera de traspasar la gestión directa de las actuaciones de promoción en materia de moda y artesanía a Fecoev.

Según expresó Díaz en su momento, el fin era agilizar los trámites y ganar en eficacia, por lo que, con los votos a favor de PSOE-Guanyem y la abstención del PP, se transfirió a la mercantil 880.0000 euros para la organización de los eventos previstos hasta el 31 de diciembre de 2018; eso sí, las actuaciones estaban sujetas a «modificaciones presupuestarias». Por ello, Costa matizó ayer que «el problema parece que esté en sus áreas y en Fecoev, donde podría haber cargos de facturas extrañas».

Por su parte, el Consell d’Eivissa ya anunció que se llevará a cabo una auditoría interna para esclarecer si hay o no un uso fraudulento del dinero público. En esta línea, el conseller Mariano Juan detalló que la institución ha contactado con varias empresas que «nos están pidiendo información sobre la cantidad de documentos que tienen que analizar para que puedan hacer el presupuesto».

Dimisión de Torres

Los pagos que Marta Díaz realizó en la pasada legislatura con la tarjeta institucional le llevaron en un primer momento a presentar su dimisión, aunque este lunes decidió no soltar su acta de consellera para «limpiar» su imagen.

Tras esta noticia, la ejecutiva del Partido Socialista decidió cesarle de todos los cargos orgánicos y le pidió que entregara el acta en un máximo de tres días porque, de lo contrario, abrirán un expediente disciplinario que, dijeron, puede acabar en expulsión.

Sin embargo, Díaz subrayó que su intención es seguir en el Consell y lamentó que lo que ha pasado es que «han ido a cargarse a Vicent y ya lo han conseguido». Y es que el que fuera líder de la Federación Socialista de Ibiza dimitió, entre otras cosas, por los «acontecimientos» de los últimos días.

En declaraciones a IB3, la consellera socialista reiteró que no se siente culpable de la situación actual, como tampoco de la dimisión de Torres. «Yo no he buscado este escenario y no soy la responsable de las decisiones de otras personas», insistió. De momento, lo único claro es que se solicitará al PSIB el nombramiento de una gestora para dirigir el partido.

Por otra parte, Unidas Podemos no ha querido hacer declaraciones al respecto, a pesar de que la Conselleria de Transparencia en el anterior mandato estaba en sus manos.