Marta Díaz no dimite y arrastra a Vicent Torres a dejar la secretaría general del PSOE de Ibiza

«Hasta que no se lave mi imagen, yo no dejo de ser consellera del Consell d’Eivissa». Con esta rotundidad la exvicepresidenta 2ª del Consell d’Eivissa en la pasada legislatura, Marta Díaz, manifestó ayer había reconsiderado su dimisión —anunciada el pasado viernes— y que había presentado un escrito dejando sin efecto su dimisión como consellera electa del PSOE. Así lo confirmó ayer por la mañana a Periódico de Ibiza y Formentera.

Díaz explicó que su dimisión como miembro del Grupo Socialista no surte efecto hasta ser validada en el pleno de la institución insular.

La exnúmero dos de la FSE-PSOE manifestó que, tras la entrevista publicada por este periódico ayer domingo, «muchos militantes del partido» le dijeron que no debía dimitir. «Si no habían dimitido por imputaciones penales Xicu Tarrés en su día y Pep ‘Agustinet’, cómo iba a dimitir yo. Que lo que tenía que hacer era defenderme, porque quien calla, otorga», dijo que le dejeron; lo que, según ella, le hizo reflexionar.

Calumnias

«Ha habido una campaña orquestada contra mí con calumnias, las calumnias están tipificadas en el Código Penal y yo tengo derecho a defenderme», sostuvo la todavía consellera insular socialista en la oposición. Además advirtió que en calidad de consellera tiene derecho a solicitar documentación y que le debe ser facilitada en un plazo de tiempo determinado que sería de 30 días como máximo. «Si no soy consellera, no tengo ese derecho», recalcó.

Sobre la reacción del PSOE ibicenco a esta decisión de dar marcha atrás y no dimitir, Díaz manifestó: «Sé que hoy hay ejecutiva y hay también Comité Insular y yo no voy a ir, que hagan lo que consideren oportuno».

«Estoy en mi derecho a defender mi imagen. Ha habido una campaña brutal de desacreditación contra mí personal y profesionalmente y no tengo por qué admitirlo. (…) Yo no soy una política al uso (…). Yo estoy en política porque me vinieron a buscar. He estado cuatro años trabajando de sol a sol. El hecho de que ahora haya siete políticos para hacer lo que hacía yo sola, ya te dice lo que llevaba”, manifestó Díaz.

«No voy a permitir que se me vapulee de esta forma, con una campaña que además, es muy machista. (…) Se me recrimina ser mujer, ser independiente y que aunque sea una persona preparada, yo me preocupo también por mi físico. Eso también se me recrimina… que si llevo transparencias…», sostuvo Díaz enérgica.

«No puedo permitir que mi imagen se haya calumniado de esta forma y muchísima gente me ha dicho que si me voy, parece que haya hecho algo y yo no he hecho nada de lo que me tenga que arrepentir. No me he llevado dinero de la institución, no he cometido ningún delito y ni siquiera he cometido ninguna irregularidad», insistió.

Al ser preguntada por si su última decisión de dar marcha atrás con la dimisión pudiera perjudicar al PSOE, declaró: «El PSOE engloba a muchas personas. Ayer me llamaron muchos militantes que no entendían el silencio de algunos dirigentes del partido. Yo creo que se daña más al partido callando», lamentó. Asimismo aseguró haber informado al secretario general de la FSE, Vicent Torres.

Querellas

Díaz explicó que ha puesto el caso en manos de un abogado penalista especializado en delitos contra el honor. «Voy a presentar querellas contra todos aquellos que me hayan calumniado», anunció. «A mí la auditoría no me importa, mis expedientes están perfectamente. Ojalá en la anterior etapa hubieran tenido los expedientes como los tengo yo», sostuvo.

Además, advirtió que solicitará los gastos de caja fija de todos los consellers desde los tiempos de Pilar Costa.

Anuncio de dimisión

El pasado viernes la FSE-PSOE informó a través de un comunicado de prensa que se había aceptado la dimisión presentada por Marta Díaz de todos sus cargos orgánicos en el partido, así como en el Consell d’Eivissa y en el Grup Parlamentari PSIB-PSOE.

Dicha dimisión habría venido motivada por las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre determinados gastos de caja fija realizados por Díaz en la legislatura pasada, mientras era vicepresidenta 2ª y consellera de Interior, Industria, Comercio y Relaciones Institucionales.

El anuncio de Díaz de no dimitir y permanecer en sus cargos abrió una crisis profunda en el seno del Partido Socialista de Ibiza.