PSIB, MÉS y Podemos rechazan suprimir la ecotasa por la quiebra de Thomas Cook

«Quitar a la ligera el impuesto turístico -ecotasa-, sería un ejercicio de irresponsabilidad», ha asegurado este miércoles la portavoz parlamentaria del PSIB-PSOE, Silvia Cano, quien ha añadido que ante la quiebra de Thomas Cook, se necesitan «soluciones válidas, no la demagogia que hace el PP».

El portavoz de MÉS, Miquel Ensenyat, también ha defendido la continuidad del impuesto a los turistas y ha calificado de «estrafalaria» la posibilidad de su retirada. «Quitar la ecotasa es una propuesta oportunista y demuestra un total desconocimiento de la realidad», ha precisado el portavoz ecosoberanista.

«Desde MÉS pedimos que las ayudas que puedan llegar tras la quiebra de la empresa Thomas Cook sean para sus trabajadores, los más perjudicados, sin duda, por el cese de actividades, ha agregado Ensenyat.«Lo primero, debe ser pagar las nóminas», ha precisado.

«Tenemos que rescatar trabajadores, no hoteles. No se ha de repetir lo de rescatar bancos y no rescatar personas», ha añadido. La portavoz parlamentaria de Podemos, Esperança Sans, también se ha mostrado partidaria de mantener el impuesto turístico en Baleares. «Pagar 2 euros diarios en vacaciones, es asumible», ha concluido.