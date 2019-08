Pasajeros molestos con un 'rent a car' del aeropuerto de Palma

Malestar entre algunos pasajeros del aeropuerto de Palma con un rent a car por sufrir hasta cinco horas de espera para recoger un vehículo reservado con carácter previo a su llegada a la isla. Un usuario afectado ha explicado a Ultima Hora que al llegar este domingo al mostrador de RecordGo, en Son Sant Joan, se encontró con unas ochenta personas haciendo cola y en torno a cinco horas de espera para poder disponer del coche.

«La gente estaba sentada en suelo, jugaban a cartas, y otros se manifestaban muy enfadados por la falta de explicaciones», lamenta este testimonio, quien asegura que nadie les pidió disculpas ni les aclaró los motivos de la incidencia. «Los que allí estábamos pensamos que aceptan demasiadas reservas y no pueden cumplir con el servicio».

Las opciones de los clientes no eran muchas. Esperar o renunciar a la reserva. «Algunas personas no podían esperar tanto y prefirieron perder la reserva, que, según nos aclararon, sólo se guardaba durante seis horas», comparte ese afectado que había reservado un coche por motivos laborales durante seis días.

En su caso, cuenta, no podía esperar tantas horas por razones de trabajó. «Les pedí si podía venir por la noche a recoger el coche y me dijeron que no me guardarían la reserva más de seis horas», así que tomó otra opción: «Daban la posibilidad de abonar 50 euros para acortar la espera en un express line, y una hora y veinte después me atendían».

Este usuario critica la falta de información de la compañía y los múltiples inconvenientes generados a los clientes, ya que, denuncia, «para algunos supuso un gasto doble, perder la reserva y alquiler otro coche con otra empresa».