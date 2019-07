EU estalla contra Podemos, amaga con romper y su líder dice que «nos humillan»

«No están humillando desde el primer momento y hacen con Esquerra Unida lo mismo que ellos censuran a Sánchez en su relación con Pablo Iglesias», dijo este miércoles el coordinador general de EU en las Islas, Juan José Martínez.

Martínez, que negoció con Alejandro López (secretario de Organización del partido morado) la coalición electoral Unidas Podemos para Baleares, afirmó este miércoles que la información que publicaba este diario era «la gota que colma el vaso» y que la ruptura está totalmente justificada a la vista de que «nos han humillado desde el principio y que nada de lo que hoy [por ayer] os han dicho, nos lo han comunicado».

Podemos negaba que el pacto con EU para el Parlament obligaba a dar cargos a sus socios de coalición, aunque sí en otras instituciones previa selección por parte de los morados. Además, en la formación morada interpretan que el reparto interno de subvenciones (que deja a EU sin las subvenciones del grupo parlamentario) también se tiene que trasladar al equilibrio interno de fuerzas a la hora de controlar el funcionamiento de la coalición.

«Eso es una tontería y una falta de lealtad; en cualquier acuerdo tiene que existir un órgano de coordinación», precisó el dirigente de EU, que ocupó el puesto número siete de la candidatura de Unidas Podemos al Parlament por Mallorca en las elecciones del 26 de mayo.

«No queremos ningún cargo, lo único que reclamamos es lealtad; si somos socios queremos saber cuáles son las políticas, no tenemos ni idea de los planes que tienen Juan Pedro Yllanes y Mae de la Concha para el Govern», indicó el dirigente de EU que ha decido convocar para el próximo día 27 de julio una asamblea de Esquerra Unida en la que se propondrá «la ruptura».

Antes de cerrar su acuerdo de coalición con Podemos (que avaló la dirección estatal de Podemos), Esquerra Unida barajó un acuerdo con Més que rechazó pues no garantizaba visibilidad.

La primera consecuencia de la ruptura sería que el grupo parlamentario perdería un representantes en el Parlament. Pablo Jiménez es diputado por Menorca. Unidad Podemos logró 6 escaños y se quedaría en 5.

«Que se atengan a las consecuencias, nosotros somos una organización estatal y tiene que quedar claro que el PSIB tiene sólo 29 votos de 59 pues ni Gent per Formentera, ni Més per Menorca están en el Govern», aseguró Martínez que añadió: «Esquerra Unida tiene una estrategia estatal». Aclaró que su marcha no afectará sólo al Govern balear, sino también al Consell de Mallorca y a los ayuntamientos.

Las claves del acuerdo

El acuerdo firmado entre Podemos y EU fijaba los puestos que corresponderían a la segunda formación en la listas al Parlament, incluyendo el número uno por Menorca aunque haciendo constar el añadido «siempre y cuando sea como se ha hablado y el candidato indicado». También se hacía constar que EU perdía el derecho a subvenciones por grupo parlamentario, que sí tendría en los consells. En el de Mallorca, 15 % frente al 85 % de Podemos. En el de Menorca, 20 % frente al 80 % de Podemos. En Palma se explicitaba que EU tendría un asesor técnico. El acuerdo fijaba que de gobernar en el Consell d’Eivissa, EU dispondría de un conseller no electo.