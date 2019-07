Ciudadanos agradece a Pericay el trabajo realizado y le desea «mucha suerte»

Ciudadanos ha agradecido al que fuera responsable del Área de Educación del partido y portavoz en el Parlament balear, Xavier Pericay, el trabajo realizado estos años y le ha deseado «mucha suerte» en sus próximos proyectos profesionales.

Según han confirmado fuentes de la formación naranja a Europa Press, Pericay ha dimitido de todos los cargos que desempeñaba en el partido.

Además, la formación ha asegurado que Pericay comunicó su decisión a la Ejecutiva «hace dos meses», tras la celebración de las primarias en Baleares, e informó de que su deseo «era volver a la actividad profesional previa a su paso por la política».

«Una de las mejores cosas de estos años en política ha sido trabajar con Pericay, un intelectual íntegro, humilde, con vocación de servicio... un señor», ha señalado en su cuenta de Twitter la diputada de Cs Marta Martín, quien ha dicho que tanto la formación naranja como la política educativa española «tiene mucho» que agradecerle.

En la misma línea, el diputado Francisco de la Torre ha destacado su «trabajo y buen hacer». «Ha sido un honor trabajar contigo, Xavier. Mucha suerte en todos tus proyectos», ha tuiteado.

Por su parte, el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano se ha mostrado «triste» tras la dimisión de Pericay, al que ha definido como «una de las mejores personas» que ha conocido en el partido y con el que ha trabajado «hombro con hombro» en educación. «Te deseo lo mejor, querido amigo Xavier», ha publicado.

La diputada electa de Cs por La Coruña, Marta Rivera, también ha dedicado unas palabras a Pericay en su cuenta de Twitter. «Una de las personas más inteligentes y honestas que he conocido dentro de la política y también fuera de ella. Gracias por todo», ha dicho.

Asimismo, el ex portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso y ex secretario de Programas y Áreas Sectoriales del partido, Toni Roldán, ha señalado que Pericay era un «tipo extraordinario» y un «referente intelectual para todos». «Toda la suerte del mundo para lo que venga», ha publicado.