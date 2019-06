Podemos acusa al PSIB de tensar la negociación para gobernar en minoría

La negociación para formar el Govern de Baleares volvió a estancarse este lunes–o al menos eso es lo que trasladaron los partidos que la protagonizan– y Podemos, que hasta ahora se había mantenido con un perfil bajo en línea con el PSIB, elevó sus críticas y expresó su temor a que Francina Armengol esté considerando la propuesta de abordar un Govern en solitario.

«No nos hemos levantado de la negociación pero la propuesta del PSIB nos parece inaceptable y la ejecutiva la ha rechazado», dijo la secretaria general de Podemos, Mae de la Concha después de una intensa jornada en la que se celebraron tres reuniones conjuntas y varias por separado. Uno de los negociadores dijo a este diario: «No sé qué pensar, igual es que Sánchez ha llamado a Armengol para que no esté Podemos si Més no entra». Un tuit de Podemos concluyó que «Armengol se arrodilla ante Sánchez». El PSIB no se apea de la oferta a Més que provocó la primera discrepancia: dos consellerias para Més y uno de los cargos institucionales: o la presidencia del Parlament o el escaño autonómico que ahora ocupa el socialista Francesc Antich. Més, como Podemos, rechaza esta propuesta.

8 consellerías para el PSIB.

Según expresaron desde Podemos, este partido quería tres consellerías y «nos ofrecen una y media». Concretamente, la de Innovació, Indústria i Comerç y una con las competencias de Agricultura i Pesca aunque separada de Medi Ambient. «Eso es inaceptable», dijeron.

Fuentes del PSIB explicaron, y así se confirmó desde la formación morada, que una de estas consellerias podría quedar asdscrita a la vicepresidencia.

El futuro Govern, si el PSIB se sale con su estrategia, tendría doce departamentos. Ocho consellerías serían para el PSIB, dos para Podemos y dos para Més. Los socialistas quieren Turismo, Treball, Presidència, Educació, Sanidad y Economía, entre otras.

Desde Més también se tiene la impresión de que Armengol esté forzando la negociación para gobernar en minoría. Fuentes del PSIB indicaron ayer que su propuesta pasa por conseguir una «mayoría estable» y que aun queda tiempo para negociar.

La asamblea de Més se pronunciará este lunes

Més per Mallorca reunirá este lunes a su militancia para que decida si acepta, o no, la última propuesta del PSIB para cerrar el pacto de gobierno. Con toda probabilidad se impondrá el no, señalan fuentes de la ejecutiva ecosoberanista, que ven «claramente insuficiente» el ofrecimiento (dos consellerías en lugar de las tres que pedían y otros flecos del programa no cerrados) que ayer les trasladaron los socialistas.

La ejecutiva de Més se reunió este lunes para hacer una primera valoración de la propuesta. Los dirigentes ecosoberanistas se mostraban muy escépticos en vistas a la posibilidad de entrar en el Govern. «Lo vemos muy negro», coincidieron las voces consultadas.