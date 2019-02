Cladera pide la aprobación del REB y la eliminación de la conocida 'ley Montoro'

La candidata al Consell de Mallorca y actual consellera de Hacienda y Administraciones Públicas del Govern, Catalina Cladera, ha destacado este sábado, en un acto socialista celebrado en Inca, la necesidad de luchar contra «las políticas que restan autonomía a los ayuntamientos», como la conocida 'ley Montoro', y ha instado a la actual secretaria de Igualdad del PSOE, también presente en el acto, a fomentar la aprobación del REB.

En este sentido, Cladera ha querido recordar a Calvo «la condición diferente que tiene el archipiélago» y ha expresado que «sabe que falta poco» respecto a la aprobación del REB. «Solo necesitamos un 'pelín' de ayuda» ha comentado, lo que ha provocado numerosos aplausos tanto del público como de los candidatos municipales presentes en el acto.

