Un cupón de la ONCE recuerda los 125 años de Ultima Hora

Los 125 años de Ultima Hora también se celebran en el cupón de la ONCE. Concretamente en el correspondiente al martes 19 de febrero. Cinco millones y medio de cupones difundirán el aniversario de este histórico periódico.

José Vilaseca y María del Carmen Soler, delegado territorial y presidenta del consejo territorial de la ONCE, Carmen Serra presidenta del Grup Serra, y Miquel Serra, director de Ultima Hora, han presentado este martes este cupón especial.

Ultima Hora nació en mayo de 1893, como diario vespertino, con vocación de informar a la mayor celeridad posible, con el nombre de La Última hora. Se puede consultar toda la historia de la cabecera en el especial Ultima Hora 1893- 2018 Noticias y periodismo en Mallorca.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.