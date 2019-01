El precio de venta y de alquiler de la vivienda ha subido un 40 % en cinco años en Baleares

Los precios de venta y alquiler de vivienda en Baleares se han incrementado más de un 40 % en los últimos cinco años en Baleares, una de las comunidades que ha experimentado los mayores aumentos, según diferentes portales inmobiliarios y organismos oficiales. De acuerdo con el índice que elabora el portal inmobiliario Fotocasa, y que el Ministerio de Fomento utiliza para sus informes, el precio medio de venta en las Islas a 1 de enero de este año se situó en 2.561 euros el metro cuadrado, un 40 % más que cinco años antes.

En el caso del alquiler, el coste medio fue de 9,85 euros el metro cuadrado al mes, lo que representa una subida del 43 % en comparación con el mismo período de 2014. Sin embargo, y como se aprecia en el gráfico adjunto, el coste del alquiler en el conjunto de las Islas descendió ligeramente en comparación con un año antes, cuando el precio medio superó los 10 euros el metro cuadrado.

En Palma, en cambio, el incremento del precio del alquiler no cesa y a principios de año el metro cuadrado se situó en casi 11 euros mensuales, un 5,4 por ciento más que un año antes, y lo que representa un nuevo máximo histórico. Si bien es cierto que se trata de un aumento más moderado que en los meses anteriores, cuando los crecimientos del precio del alquiler superaban el 10 por ciento interanual, la subida acumulada de los últimos cinco años roza el 55 % en la capital balear.

Demanda

Pese a que en verano del año 2017 entró en vigor la nueva Ley de Turismo del Govern que endurece las sanciones al alquiler turístico ilegal y que en Palma siempre ha estado prohibida esta actividad en pisos, los precios de los alquileres se han mantenido al alza. Los agentes de la propiedad inmobiliaria lo atribuyen al hecho de una elevada demanda de vivienda de alquiler residencia, es decir, no turístico, en la capital balear. De hecho, los pisos que se ofrecen en alquiler apenas duran unos pocos días en el mercado, aunque no estén en el centro. «Tuve que quitar el anuncio de un piso de alquiler en la zona del Rafal porque el teléfono no paraba de sonar», explicó a Ultima Hora una agente de la propiedad inmobilaria, que en poco días logró alquilar el inmueble.

En cuanto al precio de venta, en Palma alcanzó los 2.804 euros el metro cuadrado a principios de este año y supone el valor máximo en la ciudad, que hace meses que ya superó los récords alcanzados en el año 2007 en plena burbuja inmobiliaria. Por contra, en el conjunto de las Islas, los precios de venta de la vivienda todavía están por debajo del máximo alcanzado en abril de 2007, cuando el precio medio se situó en 2.762 euros el metro cuadrado. Además de Palma, Calvià y los principales municipios ibicencos también han superado los máximos de 2007.