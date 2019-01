Bauzá: «No puedo seguir perteneciendo a un partido al que me es imposible votar»

José Ramón Bauzá ha enviado al PP una carta en la que anuncia que deja el partido y renuncia como senador por sus discrepancias con el Partido Popular sobre el uso del catalán.

En un momento de la misiva, de cuatro folios, José Ramón Bauzá asegura: «Se acercan las elecciones municipales y autonómicas, y después de un largo proceso de reflexión no puedo obviar que no puedo seguir perteneciendo a un partido al que, desde luego a nivel regional, me es imposible votar. Creo que ha llegado la hora de dar un paso al lado, renunciar a mi acta de Senador, y seguir defendiendo lo mismo desde la sociedad civil, en calidad de ciudadano que se gana honradamente la vida como farmacéutico en Mallorca».

Lea aquí la carta íntegra de José Ramón Bauzá a través de la cual ha anunciado al Partido Popular que deja la formación, en la que, entre otras, se pregunta: «¿Cómo se puede promover a nivel nacional una ley de símbolos como la de mi Gobierno, mientras se refrenda al PP balear que la cataloga como un 'error ideológico'?».

Otra de las discrepancias que Bauzá relata en su misiva es la de «afirmar que hay que defender a los castellanoparlantes y al español mientras el partido en Baleares apoya subvencionar rótulos en catalán o que éste sea un requisito en el acceso a la función pública, incluso en puestos de que no requieren la atención directa al público».

Asimismo, el expresidente de Baleares se pregunta «cómo se puede decir que se lucha sin complejos contra el nacionalismo cuando la dirección ratificada del PP balear defiende que no existe el adoctrinamiento en nuestras islas, pese a que ha sido documentado por múltiples medios de comunicación».