Jubilats per Mallorca llama a la población a una jornada de ayuno pro presos catalanes

La satia-graja (lucha no violenta) de Gandhi está a punto de desarrollarse en la Isla. La organización Jubilats per Mallorca acuerdan este martes en asamblea el día en que llamarán «a toda la población de Mallorca» a una «jornada de 24 horas de ayuno y reflexión» en solidaridad con los presos catalanes en huelga de hambre, según afirmó la portavoz de los Jubilats, Lili Arguinbau. La decisión se tomó el pasado jueves en una asamblea celebrada en Can Alcover.

Este martes por la mañana, en una nueva asamblea, los Jubilats acordarán «el día exacto en que tendrá lugar la protesta del ayuno y la reflexión. Muy probablemente será entre el 20 y el 22 de este mes, cuando estemos a las puertas de Navidad. Llamaremos a todas la asociaciones mallorquinas y a la población en general a que se sumen a la jornada», destacó Arguinbau, quien mostró «toda nuestra solidaridad con los presos Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquím Forn.

También se decidirá la manera en que se llevará a cabo el ayuno y si habrá centros de ‘reflexión’ específicos.

Otra iniciativa emprendida desde Can Alcover será la edición de una publicación que contendrá más de doscientos mensajes recogidos en este casal, sede de la Obra Cultural Balear, de apoyo a los presos catalanes.

El objetivo de los grupos que se solidarizan con los Jubilats y con socios de la OCB es llevar a cabo «un acto muy potente y vistoso el próximo febrero», que probablemente coincidirá con el inicio en Madrid del juicio contra los dirigentes catalanes.

Esa técnica de lucha pacífica fue iniciada por Mahatma Gandhi en la India, en su lucha contra el imperio británico. La primera comenzó el 10 de febrero de 1943. En total, Gandhi desarrolló 17 huelgas de hambre en los últimos cinco años de su vida. La última la culminó sólo diez días antes de ser asesinado en 1948.

También fue Gandhi quien lanzó con gran eficacia política las jornadas de ‘ayuno y plegaria’, muy parecidas a la de ‘ayuno y reflexión’ que preparan en Mallorca los simpatizantes de los presos catalanes para dentro de pocos días. Aquellas protestas pusieron contra las cuerdas al Gobierno de Londres, que acabó aceptando la independencia de La India.

En Mallorca hubo varias huelgas de hambre hace unos años en contra de la política lingüística de Bauzá. En una de ellas, Jaume Sastre soportó 41 días sin comer. Se calcula que el máximo de resistencia humana está entre los 60 y los 90 días.