El Govern cree que el resultado de las andaluzas no es extrapolable a Baleares

El Govern no se da por aludido con el resultado de las elecciones andaluzas y la portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, aseguró este viernes que lo ocurrido en Andalucía no es extrapolable a Baleares. La consellera señaló que, a la vista del fallo en los pronósticos de las encuestas, hay que ser «prudentes» a la hora de analizar estos datos.

«Sin perjuicio de que cada partido haga sus propios análisis, las elecciones han sido en clave autonómica», aseguró Costa, quien además explicó que es preciso ser cautos con las valoraciones porque la situación política es muy cambiante.

«La realidad cambia a una velocidad vertiginosa y cualquier valoración que pueda hacer este viernes puede ser diferente en tres meses», aseguró Costa,

La portavoz del Govern se refirió también a la posibilidad de que finalmente haya un adelanto de las elecciones generales y éstas se celebren en mayo, coincidiendo con las autonómicas y municipales.

Afirmó que esa es una prerrogativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que además es el único que sabe en estos momentos si habrá o no adelanto electoral.

«El Govern está centrado en hacer su trabajo día a día sin hacer cábalas o hipótesis estériles», afirmó Costa. Añadió que el Ejecutivo trabaja por recuperar derechos perdidos en las anterior legislatura y confió en poder continuar en la siguiente para poder acabar el trabajo que se ha empezado. La consellera no aclaró si el Govern prefiere o no esta coincidencia y reiteró que, de momento, las únicas elecciones que hay convocadas son las autonómicas y municipales. «Cada partido, si se quiere poner en marcha, que lo haga», añadió la portavoz del Govern.