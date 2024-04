El ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, afirmó este domingo que Irán no tiene intención de «continuar con las operaciones defensivas», en referencia al ataque contra Israel, pero subrayó que no dudará en «proteger sus intereses» si es necesario. «En estos momentos, la República Islámica de Irán no tiene intención de continuar con las operaciones defensivas, pero si es necesario no dudará en proteger sus intereses legítimos ante cualquier nueva agresión», dijo Abdolahian en su cuenta de X.

«El ejercicio del derecho de legítima defensa demuestra el enfoque responsable de Irán hacia la paz y la seguridad regionales e internacionales», añadió el jefe de la diplomacia iraní. El Gobierno de Irán mantiene que el ataque lanzado contra Israel la pasada madrugada ha sido un éxito y volvió este domingo a amenazar con nuevas ofensivas, mientras el mundo expresó su preocupación por la escalada del conflicto en Oriente Medio y pide contención. Irán lanzó docenas de drones y misiles contra Israel como respuesta a la agresión a su consulado en Siria el 1 de abril, que causó la muerte de seis sirios y siete miembros de la Guardia Revolucionaria, entre ellos el líder de su rama Fuerzas Quds para Siria y el Líbano, el general de brigada Mohamed Reza Zahedi. «Anoche, los valientes hijos de la Guardia Revolucionaria, con la colaboración y coordinación de todos los sectores de defensa y políticos del país, abrieron una nueva página en la historia de la autoridad de Irán y dieron una lección al enemigo sionista (Israel)», dijo este domingo el presidente iraní, Ebrahim Raisí. Mientras, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Mohamad Hosein Baqerí, advirtió a Estados Unidos de que Irán atacará sus bases en la región si apoya una respuesta israelí a los ataques de anoche.