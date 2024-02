Los jefes de Gobierno de España e Irlanda han pedido este miércoles a la Comisión Europea que revise urgentemente si Israel está cumpliendo con sus obligaciones en materia de derechos humanos en Gaza. «Estamos profundamente preocupados por el deterioro de la situación en Israel y Gaza. La operación militar israelí ampliada en el área de Rafah plantea una amenaza grave e inminente que la comunidad internacional debe enfrentar urgentemente», expresaron en una carta conjunta compartida por el Gobierno español.

«También recordamos el horror del 7 de octubre y pedimos la liberación de todos los rehenes y un alto el fuego inmediato que pueda facilitar el acceso a los suministros humanitarios que se necesitan con urgencia», dice el texto. Precisamente este miércoles se ha conocido que la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y líder de Sumar, Yolanda Díaz, viajará a Palestina invitada por el ministro de Trabajo para firmar un memorándum en materia de relaciones laborales, en el que aprovechará también para exigir el alto al fuego inmediato en Gaza.

Así lo ha indicado la propia vicepresidenta segunda en una entrevista con EFE, en la que no ha concretado la fecha de una visita que, según fuentes de su departamento, es conocida ya por la parte socialista del Gobierno, si bien fuentes de Exteriores han apuntado que este Departamento no prepara «ningún viaje» de Díaz a Palestina. La también ministra de Trabajo ha explicado que lleva desde hace más de un año preparando con su homólogo palestino este desplazamiento. Hace aproximadamente 15 días, el ministro le remitió una carta invitándola a viajar Palestina para formalizar el acuerdo.

En este contexto, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado que no cree que exista un escenario realista para una evacuación de la población palestina refugiada en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, en el caso de una ofensiva terrestre israelí. «La situación es terrible. Por todas partes hay destrucción, por todas partes hay municiones sin estallar», declaró en una entrevista con el semanario alemán 'Die Zeit'.

«Estoy extremadamente preocupado porque pueda haber una ofensiva en Rafah y no soy el único», afirmó el secretario general de la ONU, y agregó que comparten su inquietud los gobiernos en Washington, Berlín y Londres, así como muchos otros «amigos y aliados de Israel». Guterres reiteró además que la situación humanitaria en Gaza no tiene precedente a nivel histórico. «Tantas víctimas, tanta destrucción en tan poco tiempo es algo que no ha habido nunca. Nunca antes había pasado que mataran a 156 de nuestros propios empleados de una organización humanitaria», enfatizó.

El secretario general de la ONU. Foto: Efe.

Con respecto a las alegaciones israelíes contra la agencia de ayuda a los refugiados palestinos, UNRWA, Guterres resaltó la creación de un equipo de trabajo para esclarecerlas y afirmó tener «tolerancia cero» frente a una infiltración de la organización por parte del grupo islamista Hamás. «Necesitamos informaciones concretas por parte de Israel, en vez de propaganda difundida a los cuatro vientos para diseminar la idea de que todos los empleados de la UNRWA son corruptos, lo que no tiene nada que ver con la realidad», remachó al mismo tiempo.

El secretario general de la ONU manifestó la esperanza de que las labores de esclarecimiento que se han puesto en marcha convenzan a los países que han congelado sus contribuciones a la agencia a reanudarlas de nuevo. Por otro lado, criticó que, «hasta cierto punto, Hamás siempre ha sido un instrumento útil para aquellos que no querían que hubiera unidad entre los palestinos», así como un obstáculo a la solución de los dos estados. La entrevista con Guterres se publicó con ocasión de la participación del secretario general de la ONU en la Conferencia de Seguridad de Múnich que arranca el próximo viernes en la capital bávara.