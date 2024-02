Cualquier avance militar israelí hacia la zona de Rafah, en el sur de Gaza, podría causar muertes masivas entre los más de un millón de palestinos atrapados allí, y la ayuda humanitaria correría peligro de colapsar, afirmaron el viernes trabajadores humanitarios. Israel ha amenazado con avanzar desde Jan Yunis, la principal ciudad meridional de Gaza, hasta Rafah, donde la población se ha quintuplicado a medida que la gente ha huido de los bombardeos, a menudo con órdenes de evacuación, desde que Israel comenzó su asalto contra el movimiento Hamás, que gobierna Gaza.

Alrededor de 1,5 millones de personas están hacinadas en refugios sucios y superpoblados o en la calle, en una franja de tierra delimitada por las vallas fronterizas egipcias e israelíes y el mar Mediterráneo, así como por las fuerzas israelíes. Médicos y trabajadores humanitarios luchan por suministrar incluso la ayuda básica y detener la propagación de enfermedades.

«No se puede permitir una guerra en un campo de refugiados gigantesco», declaró Jan Egeland, Secretario General del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por su sigla en inglés), advirtiendo de una «masacre» si se amplían allí las operaciones israelíes. «La expansión de las hostilidades en Rafah podría colapsar la respuesta humanitaria», añadió el NRC en un comunicado. Reuters ha filmado en los últimos días los funerales de civiles muertos en los últimos días por ataques israelíes.

Israel afirma que toma medidas para evitar dañar a los civiles y acusa a los militantes de Hamás de esconderse entre ellos, incluso en refugios, algo que Hamás niega. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, se ha confirmado la muerte de unos 28.000 palestinos en una guerra desencadenada el 7 de octubre, cuando militantes de Hamás mataron a 1.200 personas y tomaron a 253 rehenes en Israel, según los recuentos israelíes. Un médico que abandonó Gaza la semana pasada describió Rafah como una «cárcel cerrada», con materia fecal corriendo por calles tan abarrotadas que apenas hay espacio para que pasen los vehículos de los médicos.

«Si las mismas bombas utilizadas en Jan Yunis se utilizaran en Rafah, el número de víctimas se duplicaría o triplicaría, como mínimo, debido a la densidad de población», afirmó el Dr. Santosh Kumar. La organización benéfica para el desarrollo ActionAid afirmó que algunas personas estaban recurriendo a comer hierba.

«Todas las personas de Gaza pasan hambre y sólo disponen de 1,5 a 2 litros de agua no apta para el consumo al día para cubrir todas sus necesidades. Las agencias humanitarias afirman que no pueden trasladar a la gente a zonas más seguras porque las tropas israelíes están posicionadas al norte, y que la ayuda que puede entrar en el enclave no es suficiente. «Todos nuestros refugios están desbordados y no pueden acoger a más gente» declaró Juliette Touma, portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.