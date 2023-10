El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó este jueves que el bombardeo del Hospital Al Ahli en Gaza es una «catástrofe» y una señal de que «hay que acabar el conflicto cuanto antes». «Es un acto terrible, una catástrofe. Hay centenares de muertos y heridos. Confío en que será una señal de que hay que acabar el conflicto cuanto antes», dijo el jefe del Kremlin en una rueda de prensa posterior al III Foro de las Nuevas Rutas de la Seda en Pekín y su reunión con el presidente chino, Xi Jinping.

Agregó que, «en todo caso, hay que llevar el asunto a la posibilidad de iniciar algunos contactos o negociaciones». Según Putin, sus conversaciones telefónicas de esta semana con líderes de Oriente Medio, entre los que estaban los dirigentes israelí y palestino, mostraron que nadie quiere un agravamiento de la situación. A la vez dijo que no quiere entrar en detalle de estas negociaciones. Reiteró que Rusia siempre se ha pronunciado a favor de la creación de un Estado palestino con su capital en Jerusalén Este. Según el jefe del Kremlin, la aparición de una Palestina independiente en el mapa sentará las condiciones para «una paz duradera».

Por su parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, advirtió este miércoles desde El Cairo al grupo chiíta libanés Hezbolá y a Irán que no deben involucrarse en el conflicto entre Israel y Palestina y dijo que si lo hacen «cometerían un grave error». «Advierto claramente a Hezbolá a Irán contra una implicación en este conflicto. Cometerían un grave error», dijo Scholz en una declaración conjunta con el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, con quien abordó en la capital egipcia la situación en Israel y Gaza. «Hemos hablando en profundidad sobre la situación humanitaria en Gaza. Para nosotros está claro que los palestinos no son Hamás y Hamás no tiene derecho a hablar en nombre de los palestinos», agregó Scholz.