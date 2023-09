Macron denuncia que el embajador francés en Níger es rehén de los golpistas

El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció este viernes que el embajador de su país en Níger ha sido tomado como rehén por los golpistas de ese país. El embajador, Sylvain Itté, y varios diplomáticos han sido «tomados literalmente como rehenes» en la propia embajada gala en Niamey, dijo Macron en un conversación con los periodistas franceses que le acompañaban en un desplazamiento interno. Explicó que el diplomático «no puede salir» y que los militares impiden introducir comida en la legación diplomática, donde debe de alimentarse de «raciones militares».

La denuncia de Macron no tuvo más detalles, mientras que el Ministerio de Exteriores aún no se ha pronunciado. Macron sí aseguró que Francia seguirá acogiendo a artistas de Níger, Mali y Burkina Faso, pese a la hostilidad con la antigua metrópoli de los regímenes militares salidos de los últimos golpes de Estado, aunque recalcó que debido a las circunstancias en esos países por ahora no se pueden dar visados. «Es falso» -aseguró- que se vayan a anular en Francia los eventos en los que estén implicados artistas o intelectuales de Burkina Faso, Mali o Níger.

«La vocación de Francia es acoger a los artistas y a los intelectuales y precisamente que puedan brillar con total libertad», recalcó. Además, el anuncio del presidente llega después de que las autoridades militares nigerinas liberaron a un ciudadano francés, Stéphane Julien, que es el representante elegido por sus compatriotas para representarles ante el consulado galo en Niamey. Julien había sido detenido el viernes de la pasada semana y su arresto generó una protesta oficial francesa. Fue liberado el miércoles, aunque no se supo hasta ayer jueves.