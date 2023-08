El ultraliberal Milei sorprende como el candidato más votado en las primarias argentinas

El candidato ultraderechista y ultraliberal Javier Milei da la sorpresa y es hasta ahora el candidato más votado en las elecciones primarias a la Presidencia de Argentina, las PASO, con más del 95 por ciento escrutado y que contado con una participación del 70 por ciento. Milei, del partido La Libertad Avanza, cuenta con el 30,14 por ciento de los votos, que equivale a más de 7.000.000 de votos, según los datos oficiales recogidos por el diario argentino 'La Nación', mientras que la coalición opositora Juntos por el Cambio cuenta con el 28,27 por ciento (más de 6.500.000 votantes) y el peronista Unión por la Patria ha logrado el 27,19 por ciento (unos 6.300.000 votos). «Que se vayan todos. Esta alternativa competitiva no solo dará fin al kirchnerismo, sino que dará fin a la casta parasitaria, chorra e inútil de este país», ha declarado Milei tras conocerse los primeros resultados oficiales.

«Estamos frente al fin del modelo de la casta, basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad, hay un derecho, pero se olvida que ese derecho se tiene que pagar», ha añadido el candidato ultraliberal, quien ha asegurado que esta victoria es «el primer paso para la reconstrucción» del país. Además, ha celebrado ser tanto la fuerza más elegida de forma individual como los más votados a nivel de partidos, y ha pedido a «los argentinos de bien» que se sumen a «la revolución liberal» para «sacar» a los políticos que «no quieren cambiar».

En Juntos por el Cambio, los votos se dividen entre la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, muy cercana al líder opositor Mauricio Macri (con el 16,99 por ciento) y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, Aires, Horacio Rodríguez Larreta (con el 11,28 por ciento). «Gracias a todos los argentinos que nos apoyaron en todo el país. Felicitaciones a Patricia Bullrich por el triunfo en estas primarias que con mucho respeto y seriedad hemos llevado adelante», ha publicado Larreta en su cuenta de la red social X, antes Twitter, tras conocerse los primeros resultados oficiales.

Por parte de Unión por la Patria (UP) se han presentado el ministro de Economía, Sergio Massa, con el 21,35 por ciento, y Juan Grabois, líder de una de las fuerzas más a la izquierda de la coalición oficialista y que viene de los movimientos sociales, que hasta ahora ha recibido el 5,84 por ciento de votos. «Si UP prioriza las reivindicaciones de los de abajo, compromisos concretos con los que no tienen vivienda o viven en un barrio sin las condiciones adecuadas, de los que cultivan y protegen la tierra, de los laburantes registrados, informales y de la economía popular que no llegan a fin de mes (...). Si retomamos firmemente la bandera de la soberanía y la recuperación de los bienes comunes no tengo duda que se puede derrotar cualquier propuesta deshumanizante», ha publicado Grabois en su cuenta de X.

Las encuestas previas a las primarias daban un 19,5 por ciento de votos a Milei, economista ultraliberal que ha propuesto dolarizar la economía, cerrar el Banco Central y luchar contra la delincuencia. Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) suelen ser una radiografía del estado de ánimo del país, cuyo descontento con la clase política se ha dejado ver nuevamente durante las elecciones locales, con porcentajes elevados de abstención y voto en blanco.

En estas elecciones primarias también se ha elegido a los candidatos a renovar una parte del Congreso Nacional, así como los próximos gobernadores provinciales, entre ellos el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros cargos ejecutivos locales y municipales. Así, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será Jorge Macri, de Juntos por el Cambio, con el 55,92 por ciento del respaldo de los votantes. Más reñida ha estado la disputa por el puesto de gobernador de Buenos Aires, cuya victoria ha sido del candidato de Unión por la Patria, Axel Kicillof, con el 36,38 por ciento de votos, seguido muy de cerca por Juntos por el Cambio, cuyos candidatos, Néstor Grindetti y Diego Santilli, han sumado entre los dos un 32,95 por ciento de las papeletes si bien la diferencia ha sido de apenas 0,3 puntos porcentuales en favor de Grindetti.