El Gobierno de los Talibanes ordenó este jueves el despido de todas las mujeres que acudan sin velo a sus puestos de trabajo, en la administración pública, así como también impedir la entradas de visitantes que no cumplan con esta regla. La instrucción fue tomada en una reunión entre representantes de diferentes ministerios para la implementación de los decretos del liderazgo, informó el riguroso Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, el órgano del gobierno encargado de la aplicación de la ley islámica y el castigo. "Aquellas mujeres que trabajen en la Administraciones del Emirato -como se denomina el régimen talibán- y no lleven velo deben ser despedidas, de la misma manera las mujeres visitantes que no lleven velo no podrán visitar las oficinas", indicó.

Aunque el ministerio no precisa detalles sobre qué tipo de velo es requerido, en órdenes anteriores los integristas han especificado que el velo debe cubrir a las mujeres de pie a cabeza. De acuerdo con la activista Nahid Noori, "las mujeres y las niñas ya usan el velo en Afganistán, y las que trabajaban en el Gobierno anterior también usaban el velo, pero ahora los talibanes recomiendan su propio estilo de velo", explicó. El Ministerio de la Virtud pidió además a todos los trabajadores del Gobierno demostrar su "carácter y apariencia de acuerdo con la sharia o ley islámica. Si bien los talibanes ya habían prohibido el trabajo de mujeres en la mayoría de los espacios del país, se mantenían algunos puestos para estas, especialmente en aquellas oficinas que se dedican a la atención femenina, que además tienen prohibido el contacto con hombres extraños. En el comunicado se aconsejó a todos los ministerios y direcciones del Gobierno de Afganistán implementar "completamente" las reglas del Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio en todos sus departamentos.