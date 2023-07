Rusia asegura que frustró un ataque terrorista de Kiev con cinco drones contra Moscú

El Ministerio ruso de Defensa aseguró este martes haber frustrado un ataque terrorista con cinco drones lanzados por Ucrania contra Nueva Moscú, distrito administrativo de la capital rusa, y la región de Moscú. «Esta mañana, se frustró un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista con cinco vehículos aéreos no tripulados contra objetos en la región de Moscú y Nueva Moscú», señaló el portavoz castrense, teniente general Ígor Konashénkov, en un comunicado. Explicó que cuatro drones fueron destruidos en el territorio de Nuevo Moscú por los sistemas de defensa antiaérea.

El quinto vehículo aéreo no tripulado fue interceptado por medio de la guerra electrónica y se estrelló en el distrito de Odintsovo de la región de Moscú. El departamento que dirige Serguéi Shoigú aseguró que no hubo víctimas ni daños materiales. El Ministerio de Defensa no mencionó en su comunicado la supresión de otro dron en la región de Kaluga, al suroeste de la capital rusa, como habían indicado previamente los servicios de emergencia rusos a la agencia oficial TASS. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, confirmó en su canal de Telegram el intento de ataque y explicó que por motivos de seguridad tuvieron que ser desviados temporalmente algunos vuelos desde el aeropuerto de Vnúkovo de la capital a otros aeródromos. La portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, denunció en la misma aplicación de mensajería que el ataque con drones se produjo en zonas donde hay infraestructuras civiles, incluido el aeropuerto de Vnúkovo, que también opera vuelos internacionales. «La comunidad internacional debe darse cuenta de que Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, financian al régimen terrorista», señaló.