Los bancos regionales estadounidenses que se han visto fuertemente afectados por los cierres de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank la semana pasada se disparaban esta mañana en las operaciones electrónicas previas a la apertura de la Bolsa de Wall Street, tras varios días de feroces caídas. Las acciones de First Republic Bank, que este pasado lunes se dejaron más de un 50 %, rebotaban esta mañana casi un 47 %.

El domingo, First Republic intentó calmar los ánimos de los inversores asegurando que había mejorado y diversificado aún más su posición financiera a través del acceso a liquidez adicional del Banco de la Reserva Federal y JPMorgan Chase. «La liquidez total disponible y no utilizada para financiar operaciones es ahora más de 70.000 millones de dólares», dijo el domingo este banco con sede en San Francisco (California).

Pero esta entidad no era la única que se revalorizaba antes de la apertura del parqué: el banco Western Alliance, que caía un 49 %, subía este martes un 36 %; PacWest rebotaba un 42 %, tras precipitarse ayer casi un 50 %; Comerica subía hoy un 21 %, tras perder la víspera un 26 %; Zions subía un 11 % frente a la bajada de un 18 % del lunes y Charles Schwab remontaba un 12 % tras bajar ayer un 8 %.

El sector bancario estadounidense está viviendo varias jornadas de vértigo desde que el pasado viernes las autoridades intervinieran el banco californiano Silicon Valley Bank (SVB), el decimosexto banco estadounidense por capitalización. Aunque desde el gobierno y las principales instituciones financieras se ha llamado reiteradamente a la calma y se ha asegurado que el cierre de SVB respondía a su idiosincrasia y no a debilidades del sistema, su intervención contagió a otros bancos regionales de similares características, a la gran banca e incluso se extendió a otros mercados internacionales, provocando fuertes caídas en los principales bancos europeos.

La agencia calificadora de riesgo Moody's cambió su calificación del sistema bancario estadounidense de estable a negativo «para reflejar el rápido deterioro del entorno operativo tras las retirada masiva de depósitos en Silicon Valley Bank, Silvergate Bank (5,88 %) y Signature Bank y las quiebras de SVB y Signature».

Asimismo, Moody's publicaba una lista de los bancos estadounidenses más vulnerables, entre los que citaba a los anteriores, además de a Western Alliance, Comerica, Zions, UMB Financial Corporation e INTRUST. Por su parte, las grandes instituciones bancarias también rebotaban hoy y, así, los títulos de JPMorgan Chase subían un 2,25 % antes de que Wall Street abriera sus puertas, mientras que Bank of America rebotaba un 5 %, Citigroup subía un 4,16 %, Wells Fargo un 4,17 % y US Bancorp un 6,7 %.