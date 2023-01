Elya di 6 anni di Avdiivka ha vissuto a 5 km dalla linea del fronte negli ultimi 11 mesi e si è nascosta per la maggior parte del tempo nel seminterrato con la sua famiglia per paura dei bombardamenti russi.

È morta per un attacco di cuore 2 giorni fa dopo lo stress constante. pic.twitter.com/n7o0Pjcdfi