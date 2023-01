Con la guerra acercándose a su onceavo mes, las fuerzas rusas incrementan su presión sobre Soledar como prolegómeno del estratégico ataque sobre Bakhmut, importante localidad en el Donetsk ucraniano que resiste el invite de Moscú desde el inicio de la invasión, en un ya lejano 24 de febrero de 2022. Los bombardeos y el fuego de artillería han sido persistentes en las últimas horas, y no han cesado en días tal y como muestran las imágenes del antes y el después de la guerra en la localidad. La que sigue la ha publicado en las últimas horas The New York Times. La misma muestra columnas de humo y una destrucción generalizada e indiscriminada.

Duros combates urbanos en Soledar: Paramilitares rusos dicen controlarla y Ucrania lo niega Los expertos en seguridad internacional consideran que una victoria en Soledar tendría un valor simbólico, militar e incluso económico para Rusia, tiempo después de cosechar casi únicamente reveses en el campo de batalla tras la contraofensiva que liberó amplias zonas del país. El valor comercial lo aportarían las minas de sal de la localidad, a pesar de que Kiev afirma que sus fuerzas resisten, y los equipos de fotógrafos que intentan acceder a la zona en los últimos días se topan con obstáculos. En la carretera que une Soledar con Bakhmut, las ambulancias esperan su momento para atender a los heridos, y la escena en los hospitales de campaña es de caos. Los medios sociales difunden con fuerza la imagen del Bakhmut pasto de las llamas. También ha corrido con intensidad en las redes sociales una imagen de unas pintadas a la entrada de la ciudad, donde se plasma 'Bakhmut ama a Ucrania'. «Los rusos pueden destruir edificios pero no pueden destruir el amor» reseñan los que resisten.