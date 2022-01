Las tensiones en torno a Ucrania aumentaron este lunes en varios grados después de que Washington admitiera, según algunos medios, la posibilidad de enviar militares a Europa del este y los países bálticos y la OTAN reforzara su flanco oriental, algo que Rusia denuncia como una «histeria» de Occidente. Para el Kremlin toda la responsabilidad por la tensión que se vive en el este de Europa recae sobre EEUU y sus aliados de la Alianza Atlántica, que, en palabras ayer del portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, desataron una «histeria informativa» en Occidente.

Peskov denunció una campaña informativa contra Rusia plagada de «falsedades y mentiras», que se acompaña de «acciones concretas». «Vemos las declaraciones que publica la OTAN sobre el incremento de su contingente y el envío de fuerzas y armamento al flanco oriental. Esto es lo que incrementa la tensión», subrayó. La OTAN anunció que pone «en estado de alerta» y envía «barcos y aviones de combate adicionales a los despliegues de la OTAN en Europa oriental, reforzando la disuasión y defensa aliada mientras Rusia continúa con su acumulación militar en y alrededor de Ucrania.

Presión militar

«Alguien dijo muy bien de la OTAN: si tienes un martillo en la mano ello no significa que cada problema es un clavo. El lenguaje de la OTAN es el de las amenazas y la presión militar. No hay nada nuevo», comentó la decisión de la Alianza el viceministro de Exteriores ruso, Alexandr Grushkó. A su vez, el presidente estadounidense, Joe Biden, según publicó ayer The New York Times, sopesa desplegar a varios miles de soldados, buques de guerra y aviones en países aliados del Este europeo y las naciones bálticas, con una implicación militar mayor en la crisis de Ucrania.

Rusia, en tanto, espera que esta semana EEUU y la OTAN respondan por escrito a su exigencia de garantías de seguridad, que incluyen poner freno a una mayor expansión de la Alianza, el cese de toda cooperación militar con la antiguas repúblicas soviéticas y la retirada de las tropas y armamentos de la OTAN a las posiciones que ocupaban antes de 1997.