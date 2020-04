La ONU pide con «urgencia» 350 millones de dólares para responder a la pandemia

Naciones Unidas ha pedido este lunes con «urgencia» 350 millones de dólares adicionales para hacer frente a la pandemia del coronavirus en algunos de los países más vulnerables del mundo, que ya ha dejado más de 170.000 muertos y casi 2,5 millones de afectados a nivel global.

Este montante se añadiría al plan de respuesta humanitaria que lanzó el secretario de Naciones Unidas, António Guterres, el pasado 25 de marzo por valor de 2.000 millones de dólares, de los que ya ha conseguido recaudar 550 millones.

En una carta abierta publicada en el sitio web Medium, los responsables de los principales organismos de Naciones Unidas han recordado que con la pandemia del coronavirus la humanidad se enfrenta a su desafío «más importante» desde la Segunda Guerra Mundial.

Asimismo, han destacado que la propagación de la enfermedad no reconoce fronteras, que no perdona a ningún país y que una posible vacuna podría no llegar hasta dentro de un año.

Para conseguir incrementar la distribución de ayuda a quienes la necesitan, se tienen que fletar barcos y aviones, además de proporcionar trabajadores sanitarios.

Sin estos y otros servicios logísticos, la respuesta mundial podría paralizarse en un momento en que no se puede detener, según la ONU. La columna vertebral logística de esta acción recae en el Programa Mundial de Alimentos.

«En esta carrera contra un enemigo invisible, todos los países deben contraatacar, pero no todos comienzan desde la misma línea de salida», han indicado.

«En las naciones en las que los más vulnerables del mundo necesitan ayuda y suministros humanitarios para combatir la pandemia, los vuelos cancelados y las rutas de suministro interrumpidas» complican la respuesta al Covid-19, ha agregado Naciones Unidas.

En este contexto, han justificado que a todo el mundo le interesa «evitar que el virus se propague sin control, destruyendo vidas y economías, y que siga circulando por todo el planeta».