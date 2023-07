El grupo parlamentario del PP ha pedido a la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, la designación del popular Jorge Azcón como presidente de Aragón sin fecha para la investidura a la espera de que estén «maduras» las negociaciones de los acuerdos programáticos que mantiene con el PAR, Teruel Existe y Vox, que este último había negado, para un gobierno «en solitario» y con la vista puesta en el modelo de Baleares.

Así lo ha transmitido en rueda de prensa la portavoz del grupo parlamentario popular, Ana Alós, tras una reunión «cordial» con la presidenta de las Cortes, de Vox, que este viernes ha cerrado la ronda de consultas para designar un candidato a la Presidencia de Aragón. Alós ha insistido en que se han intercambiado «documentos programáticos» con los tres partidos que pueden posibilitar de un modo u otro la investidura de Azcón, incluido Vox, que quiere entrar en el gobierno y no se abstendrá «a cambio de nada» y cuyo portavoz, Alejandro Nolasco, urgió este miércoles al PP a sentarse a negociar porque, según dijo, no había habido contactos entre ambos tras el acuerdo para la elección de Marta Fernández como presidenta de las Cortes el pasado 23 de junio.

La portavoz popular sin embargo ha aseverado hoy que con Vox llevan hablando e intercambiando documentos programáticos «desde hace varias semanas» y que serán ellos los que tendrán que explicar «porqué no quieren decirlo» porque el PP está negociando «con las tres» formaciones de cara a llegar a un acuerdo sobre las políticas a desarrollar en Aragón para logar «un gobierno en solitario con Jorge Azcón como presidente».

El PP ganó las elecciones autonómicas del 28 de mayo y obtuvo 28 de los 67 diputados del Parlamento, el mismo número que suma el bloque de la izquierda (23 diputados del PSOE, 3 de CHA, 1 de Podemos y 1 de IU). Para ser investido presidente necesitaría el apoyo de al menos los 7 diputados de Vox para lograr la mayoría absoluta, opción que no baraja, o, en una segunda votación, conseguir al menos la mayoría simple de 29 con el sí del diputado del PAR y la abstención de los tres de Teruel Existe y de los 7 de la formación de extrema derecha, que Nolasco advirtió que «no sería gratis».

Ante este escenario, Alós ha insistido en que quieren un gobierno en solitario de Azcón y en que les gusta «el modelo de Baleares», donde Vox se abstuvo y tiene la presidencia del parlamento. «Buscamos ese formato y si Vox no quiere tendrá que explicar porqué en Baleares sí con un 14 % de los votos que obtuvieron y Aragón no cuando tienen menos porcentaje, un 11,2 %» en el resultado electoral, ha dicho. «Tendrán que justificar por qué en Balears es posible esa investidura con la abstención de Vox y un gobierno en solitario de la presidenta Marga Prohens y en Aragón no lo es», ha ahondado.

En Aragón el PP lleva «su propio ritmo y su propio camino independientemente de lo que haya pasado en otras comunidades autónomas», ha apuntado Alós, quien ha indicado que con la que más se parece la situación es con la de Baleares aunque no les están «marcando ni el calendario ni la forma de actuar otras comunidades» porque cada una tiene un escenario distinto por los propios resultados electorales. Preguntada por la fecha de investidura ha apuntado que si dependiera solo de ellos «sería la próxima semana», aunque hay que seguir negociando y con quien ellos están intercambiando documentos es con Vox Aragón, aunque hay conversaciones «a nivel de Madrid, pero en general, no por Aragón en concreto».

Ha defendido además que tanto PAR, como Teruel Existe y Vox tienen «mucho cuerpo programático común», aunque hay «matices en algunas cuestiones» y recordado que con Teruel Existe y el PAR ya se ha llegado también a acuerdos en algunas otras instituciones y que con ninguno de los tres partidos han hablado «de puestos ni de entrar en el gobierno a ningún nivel».

La idea, ha insistido, es llegar a un acuerdo programático que sea compatible para PAR, Teruel Existe y Vox en un paraguas conjunto que permita apoyar un futuro Gobierno de Aragón en solitario pero en el que las tres se sientan «cómodas» y ha ahondado en que el compromiso en el propio acuerdo recogería que hay votos a favor de lo que allí figure, como los presupuestos y para los cuatro años de legislatura para poder dar garantía que se pueden desarrollar. Su voluntad es cumplir los acuerdos que se puedan firmar, que van a ser transparentes y públicos, y si alguna fuerza política no lo hace «tendrán que explicarlo».