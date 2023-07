No vendrá ni un ministro a la toma de posesión de Marga Prohens. A la espera de un posible cambio, el Gobierno ha comunicado que la persona que le representará en este simbólico acto será la directora general de Cooperación Autonómica y Local, Alejandra del Río. Nadie que se siente en el Consejo de Ministros, según confirman desde Delegación del Gobierno.

Si no se produce una rectificación, algo improbable ya que la jura está convocada para este viernes, será la segunda ocasión en la historia autonómica de las Islas en la que el Gobierno no envía nadie a la toma de posesión del presidente balear. La única ocasión en la que eso había sucedido hasta ahora fue en 1995, en la toma de posesión de Gabriel Cañellas. En aquella ocasión, Madrid no envió a nadie como un mensaje político de rechazo al president, que en aquel momento estaba siendo investigado por el caso del Túnel de Sóller.

Hoy será presidenta

Marga Prohens será elegida presidenta esta tarde en segunda convocatoria gracias a la ausencia de Voz en un pleno muy protocolario en el que la candidata podrá intervenir durante 10 minutos y el resto de portavoces podrá replicar durante apenas cinco minutos.

Mientras prepara el pleno, Marga Prohens está a punto de cerrar el equipo de consellers que le acompañarán a partir de ahora en el Govern. La nueva presidenta ya ha comenzado a llamar a quienes ocuparán las nuevas conselleries, de las que, hasta el momento, hay tres nombres confirmados. Antoni Costa será vicepresident y responsable de Hisenda i Pressuposts en una Conselleria que, muy probablemente, asumirá las competencias de fondos europeos.

Antoni Vera será el responsable de Educació del nuevo Govern y Alejandro Sáenz de San Pedro será responsable de una Conselleria a la que, por ahora, no se le ha puesto nombre, pero que se ocupará de comercio, industria, polígonos industriales y, muy probablemente, energía. A partir de ahí, todos los demás nombres son quinielas sin confirmar. Una de las personas que tiene más posibilidades de formar parte del Govern es Catalina Cirer, según coinciden diversas fuentes del PP. Se le adjudica Benestar Social, un cargo que ya desempeñó en el Consell en la etapa en que la institución estuvo presidida por Maria Salom.

Los nombres

No hay confirmación de este nombre, pero es una de las posibilidades más serias. El otro nombre que circula desde hace días en ambientes del PP es el de Manuela García, a quien se sitúa en la Conselleria de Sanitat, aunque, para este cargo, también se ha comentado la posibilidad de que sea la diputada Isabel Borràs.

Las dos grandes dudas están en saber los titulares de dos departamentos de nuevo cuño. Una de ellas es la Conselleria de la Mar. Fuentes del PP aseguran que se trata de un departamento específico en el que no se incluirán más áreas. Será la encargada de gestionar la costa, los clubes náuticos, las concesiones y el propio fondo marino.

La otra incógnita que persiste en es quién se sentará en el despacho de la calle Montenegro, donde está la Conselleria de Turisme, que esta legislatura tendrá, además, las competencias en Cultura y Deportes. El silencio de las voces del PP es elocuente y una muestra de la discreción con que se lleva este asunto.