La candidata a la presidencia del Govern y líder del Partido Popular en Baleares, Marga Prohens, tuvo turno de intervención tras los discursos de las demás formaciones del arco parlamentario, además de los populares de la mano de Sebastià Sagreras, para replicarles y seguir exponiendo su libro de ruta en vistas a la legislatura que se avecina. Y lanzó un mensaje: «Mi objetivo es aprobar la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones este mes de julio». Fue uno de los puntos estelar de un discurso en el que respondió con contundencia al resto de fuerzas de la oposición, especialmente a Francina Armengol o Lluís Apesteguia, agradeciendo a la vez la mano tendida de Vox y la labor de su portavoz, Sebastià Sagreras.

Prohens abrió la sesión de tarde en el Parlament agradeciendo las intervenciones, «la crítica y sus propuestas», en referencia a los turnos de palabra de la oposición y los populares. «Si me presento es por la existencia de un mandato claro de los ciudadanos y una voluntad clara de cambio. Todo lo que pasa aquí, nace de este mandato ciudadano. Desde la representación de los grupos a quién defiende esta investidura. Lo más importante es el respeto y el reconocimiento del resultado de las elecciones», advirtió a sus oponentes en el arranque de su intervención en el pleno del Parlament.

Fue directa Prohens a la hora de atacar la gestión del Govern durante las últimas legislaturas al frente del Ejecutivo. «Alguno debe decirles que ya está bien que aprendan a respetar todas las opciones, que nadie se equivoca cuando va a votar, que respeten a todas las personas, que dejen de intentar dividir la sociedad entre buenos y malos; entre personas con o sin valores. Es hora de que se den cuenta de que ustedes no son mejores que los otros, que no tienen argumentos para mirar por encima del hombro a nadie. Que no tienen mejores o peores valores que el resto. Que no tienen la exclusividad sobre al feminismo, la cultura o la identidad. No la tienen», espetó desde la tribuna, pidiendo una oposición «respetuosa y con educación».

La líder de los populares en Baleares entró con fuerza, recordando el hemiciclo que «el 28 de mayo, se escogió cambio y por ello les pido respeto a todos los votantes. Y que antes de hablar de retroceso, dediquen unos minutos a pensar por qué los votantes no se quisieron quedar con su supuesto 'progreso'». Y siguió señalando a la bancada de PSOE, Més y Unidas Podemos afirmando que entiende «la dificultad del papel de la oposición y la debilidad de los portavoces ante la pérdida de apoyo de los electores. Lo entiendo porque he estado en este puesto, aceptando la derrota y los resultados», relatando que en su momento, y por ello, «hicimos autocrítica, reflexionamos, aprendimos y ahora les toca a ustedes hacer lo que en su día hizo el Partido Popular».

Acuerdo

Reprochó a la vez a la portavoz del Partido Socialista, Francina Armengol, que «haya usado este altavoz para generar división, crispación o tensión social, porque le conviene para su carrera electoral», aseveró Prohens, que reiteró su intención de «gobernar para todos, desde el consenso. Y detallé un programa de gobierno extenso y es el que han votado la mayoría de los ciudadanos. Y que quiero cumplir, sin perjuicio del acuerdo de investidura con Vox».

Y siguió señalando a las filas socialistas observando «en su intervención -Armengol- una construcción hecha por ustedes de cara a las próximas elecciones. Cuestionan el acuerdo y el hecho de llegar a él. Sin exponer su alternativa. Si les preocupaba un acuerdo entre PP y Vox, lo tenían fácil. Sólo tenían que facilitar la investidura con su abstención. Pero no quisieron, pese a que les expliqué el programa con este objetivo. Todos dijeron que votarían que no. Incluso el PSOE antes de la reunión. Pero si vienen a censurar este acuerdo, nos tendrían que decir qué se debería hacer. ¿Llevar a estas islas a otras elecciones tras unas nuevas hasta que se logre un resultado que les vaya bien?», añadió la candidata popular a la presidencia del Govern.

Y le recrimió a la hora de abrir la puerta al pacto PP-Vox, pues «la negativa a abstenerse desmonta su discurso. Evidencia que su preocupación sobre este acuerdo forma parte de la campaña electoral», aseguraba Prohens a medida que el tono de su intervención se elevaba. A la vez que contestó a algunas cuestiones planteadas en común por las demás fuerzas políticas de las islas. «Aunque todos han venido con el discurso del miedo, que no les ayudó a conectar con los ciudadanos. Ante el discurso del miedo, los ciudadanos eligen el de la ilusión», continuaba preguntándoles «si hay un derecho que se pierda con este acuerdo. Ante su ruido, les digo que no se da ningún paso atrás en los derechos de los ciudadanos de Baleares. Lo puedo decir más alto, pero no más claro», afirmó contundentemente la candidata popular.

Y se reafirmó en su discurso: «No daremos ni un paso atrás en derechos. Los de las personas e individuos iguales. Ya está bien de buscar el enfrentamiento y dividir: hombres y mujeres; residentes contra turistas... De esto se ha cansado la gente y por eso les castigaron el 28 de mayo, aunque no se hayan dado cuenta todavía», aseguró firmemente Prohens.

A su vez, planteó y ratificó uno de sus primeros compromisos electorales, que espera poder en práctica y hacer realiad en breve. «Mi objetivo es aprobar la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones este mes de julio, cumpliendo con la palabra dada. Y respeto que ustedes no hayan querido bajar los impuestos, o que no sepan cómo se hace o no sea su manera de hacer política. Pero hay partidos que se presentan con otros programas y los ciudadanos han elegido que les bajemos impuestos», les replicó la dirigente popular.

Pasando a otro aspecto, se centró en el campo de los servicios públicos, «porque ya hablaremos de cómo están los servicios públicos esenciales tras ocho años. Decían que no seríamos capaces de hacer un gobierno en solitario, y el mantener y mejorar los servicios públicos será otro mantra que les desmontaremos», advirtió Marga Prohens ante el aplauso desde la bancada popular.

Siguió saliendo al paso de las acusaciones vertidas por los demás portavoces. «Dice que no hablé de mujeres, y lo hice de maternidad y conciliación, que es dónde se muestran las diferencias y las brechas, porque la maternidad es un valor. Dicen que este acuerdo va contra las mujeres y niega la violencia machista. Prevé reforzar los recursos para luchar contra la violencia contra las mujeres», subrayó, pasando a relatar otro punto clave, como la violencia de género. «Estar junto a las víctimas no es decirlo, sino que aquí tenemos un agente de la UFAM por cada 150 mujeres víctimas de violencia machista», recordó, sacando a colación que «tendría que haber pedido perdón porque un violador de Mallorca ha visto rebajada su condena por su ley del 'sí es sí'».

Le tocó a Prohens también explicar sus propuestas ante otros sectores de la sociedad, admitiendo ante el hemicicilo que «no se tocarán los derechos del colectivo LGTBI, para que todos sean como quieren y en libertad. El único acuerdo es sobre una reivindicación en el mundo del deporte ante el riesgo de discriminación en un espacio de empoderamiento de las mujeres, que se ve amenazado, como denunciaba tiempo atrás Ana Peleteiro», añadía. Y le recordaba a la ya expresidenta del Govern socialista que «ahora, en Madrid, señora Armengol podrá hablar con el movimiento feminista, por lo que se tendrán que derogar artículos de la Ley Trans a nivel estatal para proteger a las mujeres y a las personas LGTBI», recordando que la única senadora socialista que votó contra la Ley Trans fue la representante de Mallorca.

Ahí planteó otro asunto de actualidad y en el que se intervendrá, como el de la inmigración ilegal, «un tema que le planteé al ministro Grande-Marlaska, que viene a Ibiza y pasa de largo de las reivindicaciones de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad», afirmando Prohens que, desde el Partido Popular y ahora desde el Govern se trabajará en esta materia y puso sobre la mesa unas declaraciones previas: «Tenemos que ser contundentes en la gestión de la inmigración irregular y devolver a sus países de origen a quienes entrarn en nuestro país, redoblando nuestros esfuerzos para que aquellos encuentran soluciones en sus países de origen», unas afirmaciones de Aina Calvo, delegada del Gobierno del Partido Socialista. «¿Ahora les escandaliza la lucha contra las mafias? ¿O les escandaliza quién lo dice?», zanjó la candidata popular.

Volvió a insistir Prohens en la política para todos que aplicará el nuevo Govern. «Nadie perderá un derecho, sino que se conseguirán nuevos. Me gustaría que no fuera así, pero ustedes han eliminado derechos como el de la vivienda, empeorando la situación como nunca. Por ello, este verano redactaremos un decreto ley de vivienda habituacional», propuso como otra medida de aplicación a corto plazo.

En el marco de la Sanidad, refirió Prohens los problemas de atención sanitaria, como el de los enfermos oncológicos de la Pitiusas o la Atención Primaria. «¿Dónde están los derechos de los profesionales sanitarios, sobrecargados de trabajo? Con más dinero y recursos, y sin bajar impuestos para mantener servicios esenciales, no han hecho nada. Por ello, garantizaremos el derecho a la salud pública. Tendí la mano para un pacto por la salud, pero nadie respondió. Sólo les interesa el catalán en la Sanidad», lamentó, dejando claro que «en un contexto de falta de personal, no podemos tener requisitos disuasorios», prosiguió con dureza la dirigente de los populares.

Y fue a más en materia lingüística, porque «desde el momento en que se mezcla la libertad para elegir lengua -dirigiéndose al portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia- con la existencia de dos lenguas oficiales, no tenga miedo a esta libertad. No habrá segregación», espetó. «Hablan de educación y sólo de lengua. De los niños con necesidades especiales, no dicen nada. ¿Tienen estas familias menos derechos? En las próximas semanas convocaré una mesa sectorial de educación especial», anunció Marga Prohens, para continuar recordando que «a 24 horas de la votación se rompió un acuerdo con el conseller (Martí March) y evitar que las dos lenguas fueran vehiculares en la educación. Nos enteramos por la prensa y entendemos que fue por la presión de Més», reprochó Prohens, a quien sorprende que el PSOE «hable de consenso con la comunidad educativa cuando no han suspendido la aplicación de la LOMLOE, aplicada con precipitación, sin escuchar al profesorado. Una ley que ha generado más burocracia y sobre el acuerdo con Vox, el equipo de la Conselleria aplicará la suspensión en el ámbito de las competencias autonómicas», advirtió también como medida de urgencia a aplicar por el nuevo Ejecutivo.

También tuvo que intervenir en el campo de la sostenibilidad, afirmando que «basta con salir unos metros más allá del Parlament para ver que estamos saturados. Pero el PP hace años que no gobierna. Y eso que ha sido una gestión compartida. Estos años, las plazas turísticas han crecido como nunca. Y lo que ha crecido es la oferta turística ilegal y que perseguirá el nuevo Govern». Y volvió a señalar a las fuerzas del Pacte de Progrés. «¿Por qué, gobernando ustedes, se ha empezado a hablar de saturación? Hace 8 años nadie hablaba. Pues por la falta de capacidad de gestión de las islas como destino. Les interesaba esta saturación, este sentimiento de incomodidad, y por eso ha sido consentida», criticó la candidata popular.

Un punto también sensible es el de la vivienda, en el que remarcó Prohens que «debemos aprovechar lo que tenemos, los pisos vacíos, los locales que se pueden convertir... el crecimiento en altura en Palma. Mientras, sus políticas han ido por otro camino», explicando que, según el sector, «nunca ha habido un momento en el que se construyera tanta vivienda de lujo y tan poca para el resto de sectores. Dejen de dar lecciones y déjennos gestionar», espetó desde la tribuna de oradores. Además, recordó que «ha crecido el alquiler, el precio de compra medio... Suben los precios de todo, crece la okupación, la tasa de criminalidad, las desigualdades y la clase media está ahogada. Es la que el 28 de mayo dijo que no puede más. Porque usted, señora Armengol, sigue soñando mientras los ciudadanos han despertado», continuó.

Escuchando a Francina Armengol, Marga Prohens se preguntó «cómo han podido perder las elecciones. ¿Por qué cree que han pedido cambio? En salud: manifestaciones semanales en Can Misses, listas de esperar de más de cuatro meses, los médicos más saturados de España, se duplican listas de espera, semanas sin internistas en Formentera, 4.000 niños sin pediatra en Baleares», desgranó entre diferentes puntos críticos que han ido creciendo durante la legislatura ya agotada.

«Dejen de engañar a los ciudadanos y meterles miedo. No estamos en 2011, no es el Govern del PP de 2011. Porque la situación de ruina del PSOE y Més no creo que sea la misma que nos encontremos pasado mañana cuando lleguemos a las consellerias», dijo Prohens dirigiéndose hacia el resto de presentes, en recuerdo del último traspaso de poderes, en aquel año y con la llegada de José Ramón Bauzá al Consolat.

Y, en todo irónico y refiriéndose al acuerdo entre PP y Vox y la abstención de estos últimos, Prohens recordó que «Armengol nunca se planteó gobernar en solitario, porque los resultados no se lo han permitido. Per ahora verá la diferencia, cómo el gobierno del PP podrá reducir gasto político. Que usted hable de 'pacto de sillas' es que es muy aventurada, al igual que de la presidencia del Parlament», continuó.

A la hora de hablar de energía y sostenibilidad, también se mostró crítica con las fuerzas del Pacte. «Nos habla de negacionistas pero, además de eslóganes y camisetas, qué más han hecho. Porque aquí hemos hablado de energías renovables, espacios naturales o sostenibilidad. Podemos hablar de los vertidos al mar, de los atascos y del transporte público que ha hecho aguas. Y de cómo están los espacios naturales o de la Serra de Tramuntana tras el último temporal y la foto que se hicieron», denunció Prohens, al igual que al ver «a las puertas de una temporada alta de incendios, cómo están las fincas y del peligro de incendios. Pero los negacionistas del cambio climático somos los que nos sentamos en esas sillas», lamentó.

Hizo también un guiño al sector primario, al mundo del campo, recordando que «los pequeños payeses han sido los grandes olvidados de este supuesto gobierno de progreso». «¿Diálogo social? Llevaré todas las decisiones allí, pero una cosa es dialogar y otra informar. Y muchas veces, usted sólo ha informado. Lo haremos con todas las partes, por eso haremos una Ley Agraria y una Conselleria de Cultura, Turisme i Esports», destapó a lo largo de su intervención.

«La gente se ha cansado. La gente no quiere blancos y negros. Entre medias, está la gestión. Usted ha planteado este debate para defender su gestión, saltándose las elecciones. Los ciudadanos han evaluado su gestión y la han enviado a la oposición. Y eso es lo que le duele», afirmó con dureza Prohens, que criticó a Armengol por «su actitud durante el debate, al hablar el portavoz de mi partido -Sebastià Sagreras-, haciendo broma, interrumpiendo... Su soberbia…».

También le reprochó parte de su discurso, pues «durante la campaña me sacó en todos los debates que cómo podía presentarme a presidir el Govern si era diputada en Madrid (lo que negó Armengol), y decía 'usted tiene la cabeza en Madrid'. Humildad y educación», dijo con ironía. «Usted puede ser diputada en el Congreso, hacer un buen trabajo en la oposición sin dejar de pensar en los intereses de Baleares. Y, de corazón, le deseo aciertos y suerte, que disfrute del Congreso donde se pueden hacer cosas magníficas para Baleares, vitar un REB sin fecha de caducidad, un complemento de insularidad para las fuerzas de seguridad, defender los convenios de carreteras o ferroviario... Le deseo suerte y aciertos», afirmó sin rebajar el tono.

Al igual que tuvo algún dardo para Lluís Apetesguia (Més per Mallorca). «¿A ustedes les ha valido ser la muleta de la señora Armengol ocho años? Creo que ha hablado más de Cultura que el trabajo que han hecho estos ocho años en el Govern. Por no tener, el sector cultural no ha tenido Conselleria. Ahora la tendrán y habrá políticas de cultura», le espetó, para dar paso a otro punto caliente.

«Quiero que quede claro que se debe ser malintencionado para decir que el PP derogará la ley de fosas. Eso no lo dice el acuerdo con Vox. La ley de fosas e igualdad se mantienen. Ningún Govern debe quitar el derechos a sus familias de recuperar los cuerpos de sus antepasados. Es cierto que hay una Ley de Memoria Democrática que derogaremos y por la que no votamos a favor por su tendencia, porque creíamos que debía construirse una ley para todos, en la que todos estuvieran cómodos. Dejen de hacer política con el dolor de las familias», refirió Marga Prohens dentro de ese marco.

A Menorca y la Ley de la Reserva de la Biosfera señaló al afirmar que «quiero que venga dotada económicamente y se compense a los menorquines, que no sea un obstáculo. Y ahí nos encontraremos, le dijo a Josep Castells, de Més per Menorca.

Y al dibujar el perfil del votante del PP, Prohens lanzó un dato: «¿Hay más de 160 mil ricos y poderosos en Baleares? Este resultado electoral del 28 de mayo es el de la clase media, a la que pedimos que se levantara, de los autónomos y los trabajadores. Estos también han votado al Partido Popular porque no podían más», dejando de lado la idea de que el sufragio a los populares se focalizaba en las clases más acomodadas.

En su interlocusión a Unidas Podemos, le recordó Prohens que no habla «de colectivo LGTBI, hablo de personas y quiero que todas tengan sus derechos, dentro de una sociedad de personas libres e iguales, combatiendo los discursos de odio», afirmaba desde la tribuna, para destacar un dato que le alarma: «Somos la tercera comunidad que más servicios públicos ha privatizado, con más contrataciones de seguros privados. Han cambiado su discurso a cambio de sentarse en un Consell de Govern», lamentó.

En la recta final de su discurso, se dirigió Marga Prohens a Idioa Ribas, portavoz de Vox tras la salida de Jorge Campos, y en referencia al acuerdo de gobernabilidad entre ambas formaciones. «Son obvias las diferencias, pero coincidimos en la necesidad de cambio en Baleares, cada uno con su programa. Hemos coincidido en la voluntad de cambio, de muchas de las políticas hechas, por lo que hemos encontrado puntos de encuentro, entendiendo el mandato de las urnas y respetando a nuestros votantes. Les agradezco su mano tendida y predisposición de llegar a un acuerdo con esta abstención», afirmó la candidata popular, para acabar con un mensaje orientado hacia Formentera y Sa Unió, socio del PP en el Parlament. «Elaboraremos una Ley Balear de Costas, con el compromiso del PP a nivel nacional de reformar la norma estatal a partir del 23 de julio. Y no podemos consentir que haya maestros que vayan a Formentera a dar clase y duerman en coches, tendremos en cuenta la singularidad de Formentera en cuanto a transporte marítimo», afirmó, antes de iniciar un largo capítulo de agradecimientos con el que cerró su alocución antes de la réplica de las demás fuerzas con representación en el Parlament Balear.