El portavoz de Més, Lluís Apesteguia, ha lamentado que la candidata del PP prefiera su pacto con Vox en lugar de explorar otras opciones y le ha reprochado esta decisión. También le ha avisado de que volverán «a movilizarse» para defender los derechos los derechos que se quieren eliminar. «Ya les ganamos y les volveremos a ganar», ha dicho Apesteguia en alusión a las grades movilizaciones a favor de catalán en la legislatura de Bauzà.

«Si usted a solas hubiera obtenido un diputado menos que toda la izquierda y hubiera estado necesario el voto afirmativo y no la abstención de Vox, hoy tendríamos un acuerdo no solo programático sino también un reparto de conselleries», le ha dicho, y ha dicho que el ejemplo es el acuerdo en los Consell, donde entrará Vox en los gobiernos.

Ha preguntado a la candidata si quiere ser la Marga Prohens que aprobó la Ley de Fosas o la Ley de Igualdad «o quiere volver a ser la Marga Prohens portavoz parlamentaria de Jose Ramón Bauzá, la del TIL o la de la Ley de Símbolos» y ha destacado que esa ha sido la decisión de la candidata: «Va a normalizar a la extrema derecha y a ser la segunda presidenta bauzanista de la historia de Baleares». «Nos duele y nos indigna que la candidata a presidir este país acuse a los profesores de adoctrinar. Es una autentica vergüenza y un insulto», ha dicho.

Ha criticado el anuncio de la derogación de la Ley de Memoria «porque el dolor de les persones no puede ser moneda de cambio en una negociación política. Ni el de les víctimas de la Guerra Civil y el franquismo ni el de les personas trans. Ni tan solo para ofrecer nuevas glorias a España». «Aún está a tiempo, ha ido muy lejos, pero siempre está a tiempo si quiere», le ha pedido.

Apesteguia ha lamentado la poca concreción de las propuestas planteadas este lunes en su discurso por la candidata, con ninguna referencia a cooperación, muy pocas en servicios sociales y ha precisado que la libertad a la que tanto apeló Prohens no consiste en «ir a hacer cañas cuando se quiera, sino estar protegidos por una renta social. "La libertad sin igualdad solo es para los privilegiados», precisó.

Apesteguia ha cuestionado el plan fiscal que planteó la candidata, pero se preguntó cuánto

dejará de recaudar la Comunitat y qué servicios recortarán por esta bajada de ingresos. «¿Quiere decir que del presupuesto actual sobran políticas y servicios públicos?, ¿sobran ayudas sociales, profesores, médicos, psicólogos?». Ha advertido de que una bajada de impuestos no implicará un aumento en la recaudación, pese a lo que asegura el PP. «Los impuestos son antipáticos, pero son un elemento capital en la redistribución de la riqueza», ha dicho.

Ha criticado el anuncio de la supresión del impuesto de sucesiones en algunos casos: «Nos viene a plantear que los privilegiados que recibirán inmensos patrimonios sin haber hecho nada para merecerlos no no tengan que contribuir al bienestar colectivo», ha añadido, pero criticar que no dijera ni una palabra sobre impuestos verdes y, sobre todo, el anuncio de que se acaba la política de decrecimiento turístico.

«Ustedes son los auténticos turismofòbicos», ha lamentado. «Esta masificación no solo es insostenible desde el punto de vista económico, medioambiental, laboral y de calidad de vida de los residentes, sino que además afecta negativamente a la propia calidad de la experiencia turística», ha alertado. Para Apesteguia, levantar la moratoria y permitir más plazas turísticas no tiene nada que ver con mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, algo a lo que se refirió Prohens.

También ha lamentado que no hubiera ni una palabra referida al cambio climático, a la protección del territorio o al transporte público. «No nos ha dicho si aplicará el Plan de Movilidad y ejecutará las inversiones, que hará con los espacios naturales protegidos, como conseguirá transitar hacia una economía circular o que piensa hacer para adaptar Baleares al cambio climático», ha lamentado. «No es que haya palabras vacías de contenido, es que no hay ni palabras. Nada de nada», ha denunciado.

Ha recordado que ha habido ocasiones en las que el PP no consideraba que el catalán fuera un problema y ha denunciado las «nefastas medidas que proponen», que implicarán un desarrollo normativo para garantizar que «el desconocimiento» del catalán no penalice en el acceso a la función pública. «No garantizar que los trabajadores públicos conozcan el catalán anula el derecho de cualquier ciudadano a emplear esta lengua», ha denunciado, algo que va contra el Estatut. Ha avisado de que no conseguirán castellanizar la educación, ni a segregar a los niños por motivos lingüísticos. «Vuelven a cometer el error de romper todos los consensos», ha dicho.