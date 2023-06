«Marga Prohens ha venido a repetir lo peor de Bauzá». El coordinador de Més, Lluís Apesteguia ha lamentado que el PP dé «carta de naturaleza» a un grupo político que pertenece a la extrema derecha y que en otros países quedarían excluidos de la gobernabilidad. Més lamenta que se haya firmado un pacto «en contra del autogobierno, la igualdad y hasta la ciencia». «Es la versión dos de Bauzá», ha añadido.

Apesteguia ha señalado a Marga Prohens como la única responsable de este acuerdo porque decidió que no quería explorar «un bloque democrático» a pesar de que Més le ofreció esta posibilidad. «Este pacto no se centra en los problemas de Baleares ni en que los menores puedan o no ir a los toros. No hay ni una palabra sobre cambio climático», lamentó.

Ha denunciado que el acuerdo rompe «grandes espacios de convivencia en materia de lengua, autogobierno, modelo económico o igualdad de todas las personas», ha dicho. «Este error histórico pasará factura al PP», ha dicho. Apesteguia ha augurado que habrá un clima de «crispación social».

«Cuando más ha atacado el PP a los ciudadanos, más ha movilizado a nuestro electorado y lo lamentamos sinceramente», ha dicho.