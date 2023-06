El dirigente de Vox en Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha pedido a la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, que «cuando lo considere oportuno» le llame, «porque es a ella a quien le corresponde formar gobierno», y se sentará «encantado a retomar las negociaciones» con la «esperanza de que esto se pueda reconducir».

«Yo estoy interesado naturalmente en que en Extremadura se forme un gobierno que cambie las políticas, pero quien tiene que conformar un gobierno es la señora Guardiola», ha recordado Ángel Pelayo Gordillo, quien ha señalado: «Que me llame y yo me sentaré encantado a retomar la negociación, por supuesto».

En una entrevista en Periodista Digital, recogida por Europa Press, Gordillo ha mostrado su «esperanza en que esto se pueda reconducir», lo cual «es tan sencillo como sentarse y retomar otra vez los esfuerzos, y que cada uno ponga lo mejor de si mismo», para que los ciudadanos extremeños «al fin y al cabo vean el cambio que merecen». Gordillo ha señalado que en Vox están «preocupados» y no entienden «a qué obedece esta actitud tan cerrada respecto a unas negociaciones que podían haber llegado a buen puerto antes, pero que pueden llegar a buen puerto todavía», ha aseverado el diputado de esta formación.

Así, el dirigente de Vox ha admitido que el hecho de que el PSOE «haya tomado el control» de la Asamblea de Extremadura «es un obstáculo y un inconveniente muy serio y muy grave», que «obedece a la actitud del PP», pero ha considerado que «no es insalvable», ha dicho. «Se puede gobernar perfectamente con una Presidencia de la Asamblea de la que espero una actitud de ecuanimidad, como no podía ser menos, porque está obligada por ley», ha destacado Ángel Gordillo, quien ha considerado que «lo que no puede ser es que un gobierno y un mandato de los extremeños se vea truncado por la actitud de la señora Guardiola», ha dicho.

Entrar en razón

En su intervención, el diputado extremeño de Vox ha considerado que la voluntad popular en las últimas elecciones «ha elegido cambio» en Extremadura, pero ha lamentado que este cambio «se puede ver malogrado si la señora Guardiola y los representantes del PP no entrar en razón y siguen con su cerrazón a las propuestas razonables, sensatas y viables que Vox propone».

Gordillo ha lamentado que «el PP ha entregado la Asamblea de Extremadura al PSOE por no llegar a un acuerdo con Vox», un acuerdo que según ha relatado, «se ha planteado en dos reuniones, de una manera abierta, razonable y poniendo sobre la mesa, no las exigencias, sino la natural reivindicación que Vox tenía derecho a hacer» en función de sus resultados electorales. Así, con los 5 escaños que Vox ha obtenido en la Asamblea de Extremadura, Gordillo no ve «nada descabellado» que esta formación tuviera «una representación política que garantice a los ciudadanos que los cambios que nosotros proponemos se van a llevar a efecto de una manera real».

Sin embargo, Gordillo ha recordado que en otras regiones, cuando Vox ha «tendido la mano de una manera leal y sin pedir nada a cambio, solamente por cambiar la situación», lo que ha ocurrido es que «el PP no ha hecho nada de los acuerdos programáticos que se llevaron en principio», ha dicho. Por eso, el dirigente regional de Vox ve «muy natural» que esta formación pide «estar en las esferas de decisión, en la manera en que se determine, para que el PP no haga lo que suele», que es firmar un acuerdo programático «que luego no cumple», como ocurrió en Andalucía o en Madrid. «No vamos a cometer siempre el mismo error», ha apuntado Gordillo, quien ha señalado que la confianza que le han dado los extremeños «es para cambiar las políticas, no para hacer presidenta a nadie, ni por supuesto para ocupar sillones», ha recordado.

Capacidad de decisión

En ese sentido, «nosotros no queremos sillones, nosotros queremos capacidad de decisión y de control sobre la labor diaria del Gobierno», ha aclarado Ángel Pelayo Gordillo, quien ha asegurado que Vox «naturalmente» mantiene «la mano tendida» a la presidenta del PP extremeño.

Así, Gordillo ha querido aclarar que «quien ha roto las negociaciones no ha sido Vox, en ningún momento», sino que «pese a todos los pesares, pese a todo lo sucedido» y a los «ataques verbales» de Guardiola hacia Vox, «el sentido del deber de los diputados de Vox nos obliga a mantener esa mano tendida porque la ilusión depositada en nosotros el 28 de mayo, no puede verse malograda por una falta de entendimiento», ha resaltado. Finalmente, Ángel Pelayo Gordillo ha reafirmado su «deber de llegar a un entendimiento» con el PP, por lo que ha aseverado que no va «a caer ni en provocaciones, ni en artículos de prensa ni en declaraciones que no vienen a cuento», sino que va «a mantener la mano tendida siempre».