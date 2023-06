Feijóo asegura que el gobierno en solitario de Prohens no es «cien por cien seguro»

El presidente del PP, Alberto Núñlez Feijóo, ha asegurado este lunes que el gobierno en solitario de Marga Prohens no está «cien por cien seguro» a pesar del acuerdo firmado este lunes por PP y Vox. En declaraciones a la Cadena Ser, Feijóo ha insistido en que la voluntad de la candidata es hacer un gobierno solo con miembros del PP, «pero cuestión distinta es que se pueda materializar».

«Esto no está cien por cien seguro», ha afirmado. «No lo descarto porque no estoy en esa negociación», ha añadido. También ha señalado que, en caso de conocer el acuerdo «por criterios de prudencia no debo decirlo», pero ha insistido en que en Baleares «se ha votado cambio» y ha recordado que Marga Prohens tiene más votos que toda la izquierda.

Alberto Núñez Feijóo, sobre las negociaciones del PP con Vox en Baleares: "Lo que busca el acuerdo es la investidura y lo que viene a garantizar es la investidura" pic.twitter.com/7pWQwc01Nf — Hora 25 (@Hora25) June 19, 2023

El presidente de los 'populares' ha señalado que «en términos generales» el acuerdo es correcto. «No es el 100 por cien escrito por el PP, porque, si no, no sería un acuerdo», ha añadido. Feijóo ha asegurado que entiende que los dos partidos «tienen avanzadas cosas que no se explicitan en el acuerdo», pero ha recalcado que lo que se busca es la investidura, sin precisar si ello implica la entrada de Vox en el equipo de gobierno de la candidata.

Sobre la cesión de la presidencia del Parlament a Vox, el líder de los 'populares' ha recordado que la mayoría de la Mesa la sigue controlando el PP y la mayoría será con Vox y ha pedido esperar a que «los días discurran» para ver cómo se materilaliza el acuerdo.