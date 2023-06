Collboni, elegido alcalde de Barcelona con el apoyo 'in extremis' de los comunes y el PP

El socialista Jaume Collboni ha sido elegido este sábado nuevo alcalde de Barcelona, gracias al apoyo in extremis de los comunes y del PP, que han impedido así al candidato de Junts, Xavier Trias, hacerse con la vara de mando pese a haber sido el más votado en las elecciones del 28M y tener el aval de ERC. En un Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona repleto de líderes políticos catalanes -como Oriol Junqueras, Laura Borràs, Jordi Turull o Artur Mas-, se ha celebrado la sesión constitutiva del nuevo consistorio barcelonés, marcado por un giro de guion en el último momento, ya que los comunes han anunciado una hora antes que apoyarían al socialista Jaume Collboni y tratarían de dejar en la oposición a Xavier Trias, de Junts, el candidato más votado.

A las 17:20 horas, con veinte minutos de retraso, la mesa de edad encabezada por el concejal de PSC-Units Albert Batlle ha inaugurado una sesión de máxima tensión e intriga, ya que en ese momento aún no se sabía qué harían los cuatro ediles del PP, claves para que Collboni fuese elegido alcalde -junto a los votos de los socialistas y los comunes- y desbancase así en el último minuto a Trias. Collboni ha obtenido, en votación secreta, 23 votos -diez del PSC, nueve de BComú y cuatro del PP-, frente a los 16 de Trias -once de Junts y cinco de ERC- y los dos del candidato de Vox, Gonzalo de Oro-Pulido. Es la segunda vez consecutiva que consigue la alcaldía la segunda fuerza en las elecciones, después de que en 2019 los votos de la lista del ex primer ministro francés Manuel Valls, sumados a los de BComú y el PSC, dieran la alcaldía a Ada Colau, en detrimento del candidato de ERC, Ernest Maragall, que había sido el más votado. Pero a diferencia de entonces, en esta ocasión la votación no ha podido ser más emocionante, ya que la inmensa mayoría de los que asistían al pleno desconocían cuál sería el resultado final. La incertidumbre se reflejaba en los rostros de todos los concejales, incluidos Collboni y sus ediles, que según fuentes socialistas consultadas por EFE han accedido al Saló de Cent sin saber a ciencia cierta qué votarían los cuatro del PP.

Un comunicado que lo ha cambiado todo

A las 16.01 horas, Barcelona en Comú, la formación que lidera la hasta ahora alcaldesa, Ada Colau, ha emitido un comunicado que ha cogido por sorpresa a todos los demás grupos. «El grupo municipal electo de Barcelona en Comú, con el visto bueno de la coordinadora de la formación y después de mucho debate, ha decidido este mediodía que sus concejales den el voto al candidato del PSC, Jaume Collboni», exponía el comunicado. Tras el anunciado apoyo de los comunes, que hasta ayer viernes aseguraban que no participarían en ninguna operación que involucrase al PP para desbancar a Trias y seguían apostando por un acuerdo con PSC y ERC, toda la atención se centraba en los populares. En los últimos días, el líder municipal del PP, Daniel Sirera, había mostrado su predisposición a apoyar a Collboni para dejar en la oposición a Trias, siempre y cuando se cumpliese una condición: que los comunes no entrasen en el gobierno con los socialistas. De hecho, Sirera explicó que el PP estaba dispuesto a no entrar en el gobierno municipal e investir a Collboni para «tener un alcalde constitucionalista y que haya políticas sensatas», por lo que exigió a los comunes que actuasen en la misma dirección.

BComú solo entrará a gobernar si hay tripartito con PSC y ERC

El comunicado de los comunes encaja con lo reclamado por Sirera: BComú argumenta que su cambio de postura se ha tomado «en coherencia con la necesidad de evitar un gobierno de Junts que tienda alfombras rojas a los lobbies y a los sectores favorables a las políticas de la derecha». BComú subraya que esta decisión ha sido tomada «sin ningún pacto previo con el PSC y, en ningún caso, con el PP», y remarca que no piensa entrar en el gobierno en minoría del PSC, ya que su intención es «hacer una oposición clara y sin ambigüedades». «Barcelona en Comú solo formará parte de un gobierno en la ciudad de Barcelona si puede sumar con las otras dos fuerzas progresistas», añadía el comunicado, en alusión a un tripartito con PSC y ERC. El anuncio de los comunes ha causado un terremoto político en el Ayuntamiento de Barcelona, con contactos a múltiples niveles en los minutos previos al pleno, para constatar si el PP permitiría un vuelco en todas las previsiones.