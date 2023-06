El candidato del Partido Popular, Jaime Martínez, será el alcalde de Palma durante los próximos cuatro años al obtener el mayor número de votos, los de los regidores de su formación, durante la sesión de investidura. Martínez, como era previsible, no ha obtenido el respaldo ni de los partidos de izquierda, que durante esta legislatura ocuparán los sillones de la oposición, ni de Vox, que como anunció el viernes se ha decantado por la abstención al no conseguir entrar en el equipo de gobierno y no plantearse, de ninguna manera, apoyar al candidato socialista, José Hila.

Precisamente un emocionado Hila ha hecho entrega al dirigente 'popular' de la vara de mando que le acredita como primer edil del municipio en un acto que ha comenzado con el juramento, o promesa, de los 29 concejales electos de que cumplirán la Constitución y los formalismos propios del cargo. Así, sucesivamente, han ido pasando los 11 representantes del PP, el alcalde y sus 10 regidores, los 8 socialistas, los seis de Vox encabezados por Fulgencio Coll, los tres de MÉS con la que será portavoz de los ecosoberanistas, Neus Truyol, al frente y, finalmente Lucía Muñoz de Unidas Podemos, que no tendrá grupo propio y se integrará, como único miembro, en el grupo mixto. Posteriormente, Martínez, después de recibir la felicitación de los asistentes se ha dirigido al balcón del Ajuntament para saludar a los fieles que se han congregado en la plaza de Cort. El Partido Popular afronta a partir de este sábado una legislatura en la que tendrá que gobernar en solitario y en la que se verá abocado a negociar cada una de las medidas que pretenda aprobar ya que las cuentas, que no engañan, dicen que está en minoría, 11 suyos contra los 18 del resto. Los conservadores, según comentan sus dirigentes, saben que será complicado, pero asumen el riesgo ya que consideran que su programa tiene puntos en común con el de VOX. Confían, asimismo, en que para sacar adelante las cuestiones en que se necesite mayoría absoluta, más de quince apoyos en la sala, como es el caso de la aprobación de los presupuestos, los cambios de ordenanzas municipales o en las decisiones de calado como el Plan General, podrían llegar a acuerdos puntuales con el equipo de Fulgencio Coll. Noticias relacionadas Martínez: «Pondré el máximo afán en buscar la participación de todos para mejorar Palma» EN DIRECTO | La constitución de todos los ayuntamientos de Mallorca Más noticias relacionadas (1) Vox, a través del ex general, ya ha hecho saber que hará una oposición «constructiva pero contundente» durante estos cuatro años y se ha mostrado decepcionado por la negativa de Martínez a negociar un Consistorio de coalición con ellos. Coll, no obstante, también ha reconocido que no tendrá reparos en apoyar a los populares siempre que consideren que las propuestas, como las destinadas a potenciar la seguridad y limpieza, «mejoren el estado de ciudad». También han prometido una oposición «contundente» los partidos de izquierda quienes han anunciado que vigilarán al gobierno 'popular' para evitar, según han dicho estos días, «un retroceso de las mejoras conseguidas en el municipio». El nuevo alcalde de Palma tiene diseñado el organigrama del Consistorio desde hace días y va a dividir el gobierno municipal en diez macro regidurías, frente a las 14 actuales. Para ello tiene previsto nombrar en los diferentes departamentos a una segunda línea de cargos técnicos especializados en gestión para que así sus concejales puedan asumir más responsabilidades que sus predecesores y puedan, igualmente, adoptar un perfil más político. Martínez, presumiblemente, desvelará las áreas que llevará cada uno de sus compañeros este próximo lunes.