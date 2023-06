El Ajuntament de Capdepera empieza una nueva etapa. Después de 12 años de gobierno socialista, el Partido Popular toma el relevo al ser la lista más votada y no haber llegado a pactos. La ‘popular’ Mireia Ferrer, que es no solo la primera alcaldesa del municipio sino también la más joven de la isla, asume este reto con 5 regidores frente a una oposición integrada por los 5 regidores del PSOE, 5 de Més y los 2 del PI. Este sábado no hubo sorpresas de última hora y cada uno de los partidos votó a su candidato.

Ferrer, en su discurso, tendió la mano a los otros partidos. «El PP siempre estará a favor de colaboraciones donde la finalidad sea beneficiar a los ciudadanos de Capdepera». Afirmó que «el objetivo principal es trabajar incansablemente para el beneficio de todos y cada uno de vosotros. Me comprometo a defender los intereses de nuestro municipio». Aseguró que «no me tomo este cargo a la ligera y me comprometo a dar lo mejor de mi cada día». Concluyó diciendo que «hoy marca el inicio de un nuevo capitulo en la historia de Capdepera. Un capítulo que escribiremos juntos donde el progreso y la unidad serán nuestros pilares fundamentales. Estoy comprometida a trabajar sin descanso para cumplir con vuestra confianza y hacer de Capdepera un lugar mejor para todos nosotros y para las futuras generaciones». El pacto de izquierdas PSOE-Més no ha sido posible y Més descartó entrar a formar gobierno junto con el PP al tener posturas distanciadas. Ferrer inicia un camino que no será fácil. Veremos si se integran los dos regidores del PI en el gobierno.