José Hila dice adiós a la alcaldía de Palma con un emotivo mensaje

Cambio de ciclo en el ayuntamiento de Palma. Tiempo de despedidas. El socialista José Hila, que este sábado pasará oficialmente a la oposición, no ha querido dejar pasar la ocasión para despedirse con un emotivo mensaje: «Ha sido un honor y privilegio ser el Alcalde de Palma, mi ciudad. Me voy orgulloso del trabajo realizado durante estos años. Gracias a la ciudadanía por darme esta oportunidad, a los trabajadores públicos municipales y a las personas que han formado parte del equipo de gobierno».

Ha estat un honor i un privilegi ser el Batle de Palma, la meva ciutat. Me'n vaig orgullós de la feina feta durant aquests anys. Gràcies a la ciutadania per donar-me aquesta oportunitat, als treballadors públics municipals i a les persones que han format part de l'equip de… pic.twitter.com/p05PC14UMM — Jose Hila (@hila) June 16, 2023

Mientras esta semana se negocian posibles alianzas y reparto de áreas, los regidores del PSIB, Podemos y Més han ido preparando su salida, y directores generales y personal de confianza ha ido presentando sus cartas de renuncia. Así, este viernes ha sido un día de despedidas en el Ajuntament de Palma. En la Plaça de Santa Eulàlia se han ido congregando regidores y altos cargos que se iban despidiendo. En ‘La Casa’ se ha visto alguna lágrima y ensaimadas para su despedida. «Han sido ocho años y al final, lo laboral se convierte en personal», aseguraba uno de los salientes.

El pasado 28M, el Partido Popular, con Jaime Martínez como cabeza de lista, ganó las elecciones al Ajuntament de Palma con 11 concejales y mejorando notablemente sus resultados de 2019. Por su parte, el PSIB-PSOE perdió un concejal, se quedó con 8 ediles y pasa a ser la segunda fuerza política en Palma. Sus socios de gobierno, los ecosoberanistas de MÉS se mantuvieron con 3 ediles también, mientras que Podemos se desmoronó pasando de tres a un solo concejal, lo que ha imposibilitado un nuevo pacto del bloque de izquierdas, y un cambio de ciclo en el Consistorio palmesano.

Este sábado, el 'popular' Jaime Martínez levantará la vara de mando en el Consistorio palmesano pata gobernar durante los cuatro próximo años en minoría. El grupo municipal de Vox no entrará en el gobierno del Ajuntament de Palma y estará durante esta legislatura en la oposición tras no llegar a un acuerdo con la lista más votada del PP. Como ha señalado Fulgencio Coll, candidato del partido en Cort «El PP tendrá un gobierno débil porque tiene once regidores gobernando y 18 en la oposición», ha criticado, y es que este escenario les obligará a negociar «medida por medida».