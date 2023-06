El grupo municipal de Vox no entrará en el gobierno del Ajuntament de Palma y estará durante esta legislatura en la oposición tras no llegar a un acuerdo con la lista más votada del PP. Así lo ha confirmado Fulgencio Coll en una rueda de prensa convocada de urgencia la mañana de este viernes. El candidato de Vox ha explicado que «no votarán a favor» pero que «se abstendrán para que no siga gobernando la izquierda». «El PP tendrá un gobierno débil porque tiene 11 regidores gobernando y 18 en la oposición», ha criticado, y es que este escenario les obligará a negociar «medida por medida».