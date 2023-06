Con la firma de un documento titulado «Acords de futur per sa Pobla. Compromisos de governabilitat 2023-2027», los cuatro partidos que forman el actual gobierno local han sellado este miércoles el pacto para el próximo mandato. El sábado será proclamado alcalde Biel Ferragut, de Independents per sa Pobla (5), con los apoyos de su partido, Més per sa Pobla (3), PSIB-PSOE (1) y el PI (1).