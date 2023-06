El PP de sa Pobla, a través de su candidata Violeta Rodríguez, ha ofrecido los cuatro años de Alcaldía a Biel Ferragut (Independents per sa Pobla) a cambio de que ambas formaciones gobiernen de forma conjunta durante el próximo mandato. Los intentos del PP pobler para alcanzar un acuerdo con IxSP servirían para impedir el pacto de gobierno que los Independents pueden alcanzar con Més per sa Pobla y el PSIB-PSOE (el PI ya no es necesario para alcanzar la mayoría y Vox no ha entrado en las negociaciones). Según ha podido saber este diario, se han producido reuniones entre IxSP y el PP, así como entre IxSP, Més y PSOE, sin que aún se haya producido un acuerdo definitivo en ningún sentido.

Violeta Rodríguez (PP) ha sido contundente y lamenta «los intentos sin respuesta de lograr un pacto con Independents que representaría la voluntad mayoritaria del pueblo, ya que fuimos los dos partidos más votados». Uno de los aspectos en los que más han incidido los 'populares' poblers se encuentra en las inversiones y Rodríguez recuerda que «después de años sin que sa Pobla haya visto realizadas infraestructuras tan importantes como la nueva escuela, la ampliación de la residencia o la planta desnitrificadora, entre otras, ofrecemos la firme voluntad de lograr el máximo de inversiones que se vayan a realizar en sa Pobla, que es lo más importante para nosotros y por lo que nos comprometimos en las elecciones». Por estas razones «estamos dispuestos a renunciar a la Alcaldía durante estos cuatro próximos años, aún siendo el partido más votado, en favor de Independents per sa Pobla». Violeta Rodríguez concluye diciendo que «si este es el principal escollo, que lo digan y si no, que respeten la voluntad del pueblo». El candidato de Independents per sa Pobla, Biel Ferragut, declinó ayer realizar declaraciones y se remitió a su visita el domingo a la Mare de Déu de Lluc para llevarle un cirio. Cabe recordar que en 2019 se anunció de forma oficial el pacto de gobierno entre el PI, IxSP, Més y PSIB-PSOE el 12 de junio, a tres días de la constitución del Ajuntament y de la proclamación de Llorenç Gelabert (PI) como alcalde.