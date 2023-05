Podemos se enroca pese al malestar interno.

La dirección de Podemos se enroca y, pese a la lectura negativa que han hecho de los resultados, Antònia Jover, coordinadora balear, no ve motivos para dimitir. Al menos esa era idea que tenían en la reunión de este miércoles, antes de que convocaran una rueda de prensa urgente, que se hará este jueves a las 9.30 horas, para explicar la situación del partido.

La reunión en Palma coincidió con los contactos en Madrid entre Yolanda Díaz e Ione Belarra para buscar un acuerdo por el que el partido morado y la plataforma que encabeza la vicepresidenta en funciones del Gobierno se presentaran juntos a las generales del 23 de julio. Ocurra lo que ocurra, Izquierda Unida participará en el proyecto aunque Podemos se quede fuera, indicaron desde EU.

Más críticas

Tal como informó este diario en su edición de ayer, la coordinadora de Podemos en Balears, Antònia Jover, consideraba antes de la ejecutiva que no había motivos para presentar su dimisión y que la pérdida de votos no fue específica de Baleares, sino que sigue la tónica estatal. La dirección balear ha defendido el acuerdo con Sumar pero este miércoles estaba a la espera de lo que se decidiera en Madrid. Lo aceptará en los términos que marque la dirección estatal. En cualquier caso, las candidaturas no se decidirán en Baleares.

Hay malestar en Podemos. El vicepresidente del Govern en funciones, Juan Pedro Yllanes, lo expresó en una entrevista en Onda Cero, donde reclamaba la disolución de Podemos en Sumar y criticó que las cabeceras de lista se hubieran impuesto desde Madrid. Yllanes no milita en Podemos. Ayer, antes de la reunión, la única diputada electa por Podemos, Cristina Gómez, aseguró que en su partido hay que «asumir responsabilidades internas». Así lo aseguró en unas declaraciones a IB3. En su opinión, toca «recuperar la dignidad» que se ha perdido «centrando los debates en la realidad interna del partido y no en los problemas de la sociedad». Gómez es diputada electa por Menorca